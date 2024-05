El caso del narcotráfico nuevamente enfrenta al expresidente Evo Morales y miembros del oficialismo que lo acusan de impedir que la Fuerza Especial Contra el Narcotráfico (FELCN) ingrese en el municipio de Villa Tunari.

“No en todos los municipios, solo en Villa Tunari (…); en vez de difamar al viceministro, que empiece a responder Evo Morales por qué ataca a esta gente. ¿Acaso no quiere que entre la FELCN al Trópico de Cochabamba o específicamente al municipio de Villa Tunari? Donde, precisamente, no están las seis federaciones; está una sola federación, donde el máximo representante es Evo Morales”, cuestionó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en conferencia de prensa.

Morales Morales se enfrascó en declaraciones en contra del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, luego de que éste identificara al municipio de Villa Tunari como el foco principal de laboratorios de pasta de cocaína.

El expresidente acusó que nuevamente se empieza a estigmatizar al Trópico Cochabambino, como en “épocas neoliberales”. El viceministro le respondió que los datos, objetivamente, señalaban a Cochabamba como la zona donde más se mueve el narcotráfico.

Además, de acuerdo con Mamani, Morales no permite que las fuerzas de la FELCN ingresen con libertad en el territorio de Villa Tunari.

‘Rompiendo récords’ En tanto, Del Castillo festejó que el jueves se destruyeron seis pistas clandestinas que servían como puente aéreo para el narcotráfico.

“Ayer, una vez más, rompiendo todos los récords en la lucha contra el narcotráfico, se destruyeron seis pistas clandestinas en el departamento de #SantaCruz en San Matías, San Ignacio de Velasco, San Fernando y Puerto Suárez”, informó en su cuenta de X.

El puente aéreo es uno de los principales desafíos que señaló el viceministro Mamani cuando presentó los logros de su gestión. Por ello, haber destruido seis pistas, en un solo día, es un hecho atípico.

“¡Somos la mejor gestión en la lucha contra el narcotráfico!”, expresó el ministro de Gobierno.