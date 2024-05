Por Cynthia Durán G

DEPORTES | COPA LIBERTADORES Tolerancia Laboral para quienes asistan al partido The Strongest Vs Huachipato El Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo Higiene y Seguridad Ocupacional, dispuso este miércoles 15 de mayo, tolerancia laboral a partir de las 16:00 hrs para los servidores del sector público que asistan al partido The Strongest Vs Huachipato de Chile, a disputarse en el estadio Hernando Siles, por el campeonato Conmebol Libertadores.