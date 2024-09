La situación en el oriente boliviano se torna cada vez más desgarradora. Patricia Frias, presidenta de Ciudadanos en Defensa de los Animales Bolivia (CEDAB) y veterinaria, se encuentra en el Beni en medio de la devastación causada por los incendios forestales. En conversación con ‘El Popular’, su voz se quiebra al describir la desesperanza que envuelve a quienes intentan salvar a los animales afectados: “No hay nada de ayuda”, asegura con tristeza.

Las llamas arrasan sin piedad el hábitat de innumerables especies, y mientras los animales tratan de escapar del fuego, son cazados y asesinados por humanos. “Aquí dicen que se escapan los animales de los incendios y les disparan, los cazan y los matan”, revela Frias, visiblemente afectada por la cruel realidad que enfrenta.

La situación es crítica no solo para los animales, sino también para los voluntarios que luchan día y noche por salvar vidas. “La comida es muy poca para los voluntarios, hay poco, no hay ni carne, el agua no alcanza ni los alimentos secos y todo eso (vea imágenes) es para una semana”, añade Frias, explicando que, a pesar de la buena voluntad de algunos, los recursos simplemente no son suficientes, “no se está repartiendo de la manera que debía ser, toda la ayuda está llegando a Santa Cruz”, enfatizó.

Por otro lado, ante la falta de albergues, se está considerando la creación de un refugio provisorio, pero las condiciones son extremadamente precarias. “Estamos viendo de hacer un albergue provisorio porque no hay”, dice con impotencia.

Lo más alarmante es la ausencia total de autoridades para coordinar y brindar el apoyo necesario en esta emergencia. “No tenemos donde llevar a los animales, no hay autoridades, no hay nada”, concluye Frias, su voz cargada de angustia. La falta de respuestas del gobierno y las instituciones locales ha dejado a voluntarios y animales en una situación límite.

Desde CEDAB se hace un llamado urgente a la ciudadanía y a las autoridades para que envíen ayuda. Los animales y los rescatistas no pueden esperar más; cada día que pasa, la tragedia se agrava.

Si deseas ayudar, puedes contactarte a los números:

📞 76564264

📞 72379155

📞 72555061 (WhatsApp)