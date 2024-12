El diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana, expresó este lunes su postura crítica tras las elecciones judiciales celebradas el domingo, señalando que la jornada dejó entrever el descontento de la población y la urgencia de reformar el sistema judicial del país.

“La percepción de la población después de las elecciones judiciales ha sido no solamente de malestar, sino realmente de decepción, porque no sólo no se conocían los candidatos, sino que también estamos obligados y perjudicados a votar en la mitad del país”, afirmó Reyes.

El legislador destacó que la escasa información sobre los postulantes y las limitaciones del proceso electoral contribuyeron a una sensación de frustración generalizada. “La desilusión es grande, las protestas, el malestar, todo esbozado en las boletas, demuestra que este país no puede seguir por esa vía”, subrayó.

Reyes insistió en que es imperativo “replantearse los méritos de los administradores de justicia” y abogó por una reforma judicial que brinde respuestas a las demandas de la ciudadanía. “Claramente ahora se necesita una reforma judicial, y se necesita replantearse los méritos de los administradores de justicia”, concluyó.

Para el diputado, las urnas reflejaron el malestar de un país que, según él, exige un cambio profundo en su sistema de justicia.