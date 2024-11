El diputado Héctor Arce, del ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS), se pronunció tras el incidente ocurrido en el aeropuerto de El Alto, donde fue abucheado y agredido por ciudadanos que lo criticaron por los 19 días de bloqueo que impulsan los sectores afines al expresidente Evo Morales. Debido al altercado, Arce no pudo abordar su vuelo con destino a Cochabamba.

“Si no puedo volar, viajaré por carretera. No es un problema”, expresó Arce, quien enfatizó que continuará con sus actividades pese a las manifestaciones en su contra. El legislador señaló que entiende el descontento de algunos sectores, aunque responsabilizo al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño “ellos tiene los datos quien vuela y quien no y por eso mandaron a sus funcionarios”.

El incidente refleja la tensión social que atraviesa el país, marcada por protestas y bloqueos que han generado importantes repercusiones económicas y sociales.