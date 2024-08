En respuesta a las declaraciones de la senadora Centa Rek de la alianza Creemos, quien condicionó el apoyo a la suspensión de las elecciones primarias a la retirada de la propuesta de referéndum por parte del presidente Luis Arce, el jefe de bancada del MAS, diputado Jerjes Mercado, calificó esta postura como un "chantaje" e instó a la oposición a actuar con seriedad.

"Me parece un chantaje, que sean serios y cumplan el acuerdo", afirmó Mercado, dejando en claro que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no cederá ante lo que considera una maniobra política de Creemos para obstaculizar las decisiones del Ejecutivo. El diputado enfatizó que los acuerdos deben ser respetados por todas las fuerzas políticas, y cualquier intento de condicionar su cumplimiento no será tolerado.

Mercado también subrayó que el referéndum propuesto por el presidente Arce es una medida necesaria para la participación democrática del pueblo y no debería ser utilizado como moneda de cambio en negociaciones partidistas.