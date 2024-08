El diputado opositor Marcelo Pedrazas, se pronunció hoy sobre la situación económica y política del país, criticando la falta de claridad en las respuestas del Gobierno y la distracción que, según él, generan temas como el referéndum propuesto por el presidente Luis Arce.

"El problema de fondo es que no se dan respuestas claras a la ciudadanía. Nos distraen con referéndums, pero no explican cuánto de las divisas de exportación realmente ingresan al país ni cómo se están manejando los recursos en el ámbito económico", señaló Pedrazas.

El legislador también cuestionó la utilidad de los bloqueos que afectan al país y sugirió incluir en el referéndum una pregunta sobre si la población está de acuerdo con esta medida de protesta. "Los bloqueos no aportan en nada. ¿Por qué no incluyen una pregunta en el referéndum sobre si la gente quiere o no los bloqueos?", expresó con tono crítico.

En cuanto a la suspensión de las primarias, Pedrazas acusó al ala "evista" del MAS de utilizar esta coyuntura para rearticularse en torno a una agenda poco clara, cuyo único propósito sería la repostulación de Evo Morales. "El evismo está tratando de rearticularse en una agenda que ni ellos mismos saben de qué trata. Su único interés es la repostulación de Evo Morales, movidos únicamente por su angurria de poder", sentenció.

Estas declaraciones reflejan el malestar dentro de la oposición ante lo que consideran maniobras políticas del oficialismo para mantenerse en el poder, mientras se evitan temas clave para la economía y el bienestar de la población.