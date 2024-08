El diputado José Manuel Ormachea, de Comunidad Ciudadana, denunció que Bolivia ha perdido un laudo arbitral contra la transnacional Shell, resultando en una obligación de pagar 10 millones de dólares.

Según Ormachea, las autoridades intentaron ocultar esta situación y solo la admitieron públicamente después de que él la revelara.

"Ayer denuncié que Bolivia perdió en el laudo arbitral por 10 millones de US$ contra la transnacional Shell. Lo querían tapar. No habrían anunciado nada si no lo denunciaba. Hoy, lo tuvieron que admitir. La incompetencia de las autoridades nos está llevando a perder millones", afirmó el legislador en un post en sus redes sociales.

Ormachea responsabilizó a las autoridades por su incompetencia, señalando que esta situación está costando millones al país.