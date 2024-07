El diputado por Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, posteo lo siguiente:

"Los diputados tienen las opción de no recibir los celulares que nos entregarán. Personalmente yo no aceptaré el celular. Si bien el gasto ya está hecho, no me parece correcto, menos en plena crisis económica. Si los demás diputados lo reciben, allá ellos”, escribió.