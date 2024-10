El presidente Luis Arce se dirigió a la nación en un mensaje en el que expresó su profunda preocupación por la violencia reciente en el país y denunció las consecuencias de los bloqueos en diversas regiones, señalando que el impacto de estas medidas afecta gravemente a la economía y a los ciudadanos bolivianos. Según el mandatario, los enfrentamientos en el municipio de Mairana y otras localidades han dejado 70 personas heridas, entre ellas 61 policías y 9 civiles.

Arce subrayó los incidentes en Mairana, donde el subteniente Luis Alberto Huayña y el teniente Nigel Villalobos fueron heridos mientras cumplían con su deber. Además, condenó las agresiones contra periodistas que cubrían los bloqueos, destacando la violencia sufrida por Josué Chové y Romer Castedo.

El Presidente insistió en que el Gobierno Nacional ha buscado alternativas para paliar el desabastecimiento provocado por los bloqueos, como el envío de más de 500 toneladas de carne y la organización de ferias para asegurar alimentos a precios accesibles.

Arce enfatizó que el Gobierno no permitirá que los derechos de la población sean vulnerados y, en caso de que no se levanten los bloqueos, tomará medidas firmes para preservar la paz y el orden público. Recordó que la Constitución le otorga facultades para actuar en favor de la seguridad y el bienestar de todos los bolivianos, asegurando que, si las medidas de presión continúan, no dudará en emplear todos los recursos constitucionales para restablecer la normalidad en el país. “El mandato de proteger a nuestro pueblo es claro; no permitiremos que Bolivia se vea asfixiada por el caos y la violencia,” concluyó el mandatario.

Finalmente, Arce calificó de inaceptable cualquier intento de chantaje político bajo amenazas de violencia y reiteró su compromiso con el diálogo, siempre que se garantice la libre transitabilidad en el país.