La cantante Selena Gomez y el productor Benny Blanco fueron captados pasando un momento de gran amor, luego de tener una cena romántica en Malibú. La pareja visitó el lujoso restaurante Nobu el sábado y salieron del lugar tiernamente abrazados.

Al retirarse, Blanco le abrió la puerta del auto a su novia, mientras ella se inclinaba para darle un beso de película. Selena acudió a la cena vistiendo un cárdigan beige, mientras que Benny lució una camisa floral con botones y pantalones verdes.

Después de semanas de intenso trabajo, Gomez, de 31 años, y Blanco, de 36, parecen estar teniendo más tiempo para disfrutar juntos una vez que ella terminó de filmar la más reciente temporada de 'Only Murders in the Building' y de asistir al Festival de Cannes. La semana pasada, se reunieron cuando Benny publicó una foto de su novia en sus stories de Instagram con la frase: "ella ha vuelto", mientras Selena aparece acostada, con los ojos cerrados.

En diciembre, Selena confirmó su romance con Benny Blanco y que habían estado saliendo hacía seis meses. También calificó a su novio como su "absoluto todo". Antes de enamorarse, Selena había dicho que planeaba adoptar un bebé si tenía 35 años y todavía estaba soltera. "Estuve sola durante cinco años y realmente me acostumbré", dijo durante una entrevista con Time en mayo. "Mucha gente tiene miedo de estar sola y probablemente me torturé mentalmente durante dos años estando sola, y luego lo acepté".

Sin embargo, Blanco apareció cuando nadie lo esperaba. De hecho, la pareja podría estar pensando en niños, luego de que Blanco también confirmó que su "próximo objetivo" era tener un hijo con la cantante.

