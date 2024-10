En un pronunciamiento, tras la denuncia por trata y tráfico y estupro, el expresidente Evo Morales aseguró que no teme a las amenazas ni a la persecución política. Morales afirmó que todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, han intentado silenciarlo a lo largo de su carrera política. “No me extraña ni me preocupa! Todos los Gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. No tengo miedo! No me callarán!”, declaró Morales.

Morales también lanzó una crítica a los actuales problemas que enfrenta Bolivia, afirmando que, aunque su voz sea silenciada o incluso si lo matan, no podrán acallar al pueblo. “Podrán silenciar mi voz, podrán matarme pero jamás lograrán silenciar la voz del pueblo que hoy siente hambre y desesperación, porque la traición sólo destruyó la estabilidad económica, social y política que tuvo Bolivia”, aseguró el exmandatario.