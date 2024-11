La gastroenteritis es la inflamación de la mucosa intestinal que se traduce en diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y fiebre. Es una de las principales causas de consulta en niños menores de 5 años, sobre todo si asisten a la guardería o el colegio y les aseguro que se presentarán en más de una ocasión y con el aumento de los casos en las últimas semanas es importante aclarar ciertos conceptos y derribar algunos mitos entorno a esta enfermedad.

¿Qué puede comer mi hij@ ahora que está con diarrea?

Es muy frecuente que, a los niños con diarrea, incluso en el ámbito hospitalario, se les restrinjan alimentos y se inicien dietas con gelatinas, galletas o sopas, sin embargo, la evidencia nos ha demostrado que mientras más variada la dieta, más pronta será la recuperación, por lo tanto, el niño debe empezar a comer lo más pronto posible, recordando que el apetito durante la enfermedad estará disminuido.

Lo que si debe evitarse a toda costa son los alimentos ultra procesados y azucarados que podrían empeorar o perpetuar la diarrea.

No obstante, el pilar del tratamiento de la diarrea es la hidratación, que debe realizarse poco a poco, con agua o suero oral (sales de rehidratación oral). Los jugos o sumos de frutos contrario a lo que se piensa, por el alto contenido de azúcar al no poder digerirla completamente, la empeoran y pueden incluso deshidratar más al niño.

¿Qué alimentos evitar?

- Refrescos - Jugos (así sean hechos en casa)- Dulces - Ultra procesados- Bebidas hidratantes para deportistas

Es importante aclarar que en su gran mayoría los cuadros de gastroenteritis son VIRALES, esto significa que pueden acompañarse de síntomas respiratorios, pero sobre todo queno requieren manejo antibiótico, eviten a toda costa automedicar a sus hij@s.

Dicho esto, es primordial saber identificar los posibles signos de alarma que pueden presentar los niños en estos cuadros para acudir por el servicio de urgencias.

Signos de alarma:

- Diarrea con sangre.- Diarrea por más de 2 semanas.- Más de 6 deposiciones abundantes en 4 horas o más de 10 en 24 horas- Que no orine u orine menos de 3 veces al día.- Que no coma nada o vomite todo lo que come.- Boca muy seca. - Ojos hundidos.- Mollera hundida en bebés.- Somnolencia.

Si su hijo presenta cualquiera de estos signos deben acudir de forma inmediata por el servicio de urgencias, pues el riesgo de complicaciones puede ser alto. Es importante siempre estar en contacto con su pediatra de cabecera que pueda guiarlos en todo momento.

Otras recomendaciones:

- Mantener siempre un buen aseo de manos y enseñarle este hábito a sus hij@s.- Lavar muy bien frutas y verduras antes de su ingesta la prevención es siempre la medida más efectiva.- Evitar carnes mal cocidas o de dudosa procedencia.- Los niños enfermos no deben estar en contacto con otros niños.- Limpieza constante de superficies y juguetes.- Compartir siempre información con guarderías y colegios para evitar la propagación de la enfermedad y cuidar a los otros niños.