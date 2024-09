En un detallado análisis para nuestro medio ‘El Popular’, el reconocido economista Gonzalo Chávez afirmó que el reciente discurso del presidente Luis Arce generó grandes expectativas, pero terminó en decepción para muchos, al repetir un diagnóstico que no trae soluciones concretas para la economía del país. Según Chávez, el mandatario reiteró argumentos ya conocidos sin ofrecer medidas efectivas que generen ingresos para Bolivia.

Caída en las exportaciones de gas

Uno de los puntos más destacados por Chávez fue la referencia a la drástica reducción en las exportaciones de gas. "Exportábamos 6 mil millones de dólares, ahora solo llegamos a 2 mil millones", señaló, algo que, según el economista, ha sido advertido desde hace años. Chávez fue contundente al atribuir la responsabilidad de este declive a la gestión de Evo Morales: "¿Quién estranguló a la gallina de los huevos de oro que es YPFB? Fue Evo Morales". Además, criticó que el presidente Arce niegue su propio rol como ministro de Economía en la administración de Morales, siendo corresponsable del "fracaso de la política económica". "Es como si en esa época el ministro de Economía hubiera sido el fantasma Gasparín y no él", añadió Chávez con ironía.

El mito de los mil millones de dólares y las reservas internacionales

Chávez también refutó las afirmaciones del presidente sobre un supuesto sabotaje de la Asamblea Legislativa Plurinacional, argumentando que los mil millones de dólares mencionados no representan una solución real. "Es una cortina de humo, esos dólares están en las vitrinas de las reservas internacionales, pero no se convierten en efectivo para importaciones de diésel o gasolina, ni para pagar deuda externa", explicó. Recordó además que la Asamblea ya aprobó la venta de 21 toneladas de oro por un valor de 1.500 millones de dólares, sin que esto haya resuelto la crisis de divisas. "No pasó nada, seguimos con los problemas de dólares", afirmó.

Inflación y el encarecimiento de las importaciones

El economista también hizo hincapié en la creciente inflación en Bolivia, que hasta agosto alcanzó el 4,60%, siendo de 1,58% solo en ese mes, mientras que la inflación en alimentos se disparó al 8%, la más alta en cinco años. "Esta inflación es responsabilidad del incremento del precio del dólar. Bolivia vive de las importaciones y los costos de los importadores han subido más del 50%", explicó Chávez, comparando la situación con países vecinos como Brasil, Perú y Chile, donde la inflación no ha sido tan elevada.

Soluciones insuficientes y la falta de un plan económico sólido

Finalmente, Chávez criticó las soluciones presentadas por el presidente Arce, que no traen nuevos recursos para el país. Al mencionar la oferta de 170 empresas estatales "sin un peso en el bolsillo" y las "medidas parche" acordadas con empresarios, el economista las descalificó como propuestas vacías. "Es un recalentado de todo lo que ya se dijo", afirmó, señalando además que el gran ausente en el discurso fue el déficit público, que considera el origen de los problemas económicos actuales. "Con 570 mil empleados públicos, empresas estatales deficientes, gastos excesivos y un incremento de sueldos del 3%, uno entiende por qué el presidente está pidiendo ayuda a los economistas: él y su equipo han perdido el norte", concluyó.