El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Juan José Jauregui, negó rotundamente la acusación en su contra por presunta violación a una menor de 12 años en el departamento de Oruro. El legislador calificó la denuncia como falsa y motivada políticamente, asegurando que es parte de un “caso armado” por sectores del ala “evista” del MAS.

En declaraciones a la prensa, Jauregui señaló directamente al alcalde de Oruro, Adhemar Wilcarani a quien identificó como sobrino del expresidente Evo Morales, como el principal responsable de esta acusación, junto a otros actores políticos del trópico de Cochabamba. Según el diputado, esta supuesta conspiración busca apartarlo de su cargo y desacreditar su trabajo como impulsor de la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“El autor material e intelectual de esta denuncia es el alcalde Wilcarani. No tengo nada que esconder y me presentaré a declarar cuando sea convocado. No me voy a acoger al silencio ni a ningún privilegio parlamentario”, manifestó Jauregui.

Asimismo, aseguró que no pedirá licencia ni renunciará a su curul, señalando que esperará los plazos legales y confía en que podrá probar su inocencia durante el proceso.