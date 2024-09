En un mensaje dirigido a Evo Morales, el presidente Luis Arce rompió el silencio frente a los ataques recibidos, manifestando su firme rechazo a las acciones del exmandatario que, según él, están poniendo en peligro la seguridad del pueblo.

"Hasta ahora he tolerado tus ataques, tus mentiras, tus calumnias en silencio, pero que pongas en riesgo la vida del pueblo es algo que no voy a tolerar", afirmó Arce en un discurso en el que también desafió a Morales a solucionar cualquier diferencia directamente: "Aquí estoy Evo, no me escaparé. Si tienes algún problema conmigo por no haber aceptado ser un títere tuyo, ven aquí, te espero”.

Arce enfatizó que no permitirá que el pueblo sea arrastrado al enfrentamiento y a la muerte por las ambiciones políticas de Morales. Este cruce de declaraciones marca un nuevo capítulo en la creciente tensión política entre ambas figuras del Movimiento al Socialismo (MAS).