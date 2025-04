El empresario y presidente del Club Bolívar, Marcelo Claure, expresó su profunda decepción ante la falta de unidad dentro de la oposición boliviana, advirtiendo que, de no consolidarse un solo frente, se estaría entregando la victoria nuevamente al Movimiento Al Socialismo (MAS).

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Claure sostuvo que existe una “oportunidad histórica” para lograr un cambio, señalando que “el 90% de los bolivianos quiere un cambio y dos tercios votarían por un solo candidato de oposición, sin importar quién sea”.

“Todos los candidatos de la oposición, en privado, me han dicho lo mismo: que están dispuestos a hacerse a un lado, que Bolivia está por encima de sus ambiciones personales. Pero a la hora de la verdad, la mayoría miente”, afirmó.

Claure lamentó que, en lugar de escuchar a la ciudadanía, los líderes opositores hayan comenzado a enfrentarse entre sí, insultándose y debilitando el bloque. Recordó que ante el pedido de no realizar primarias para evitar manipulaciones del oficialismo, se impulsó una “Super Encuesta”, cuyos resultados muestran claramente la voluntad popular a favor de la unidad.

“Si no se unen, le están regalando la victoria al candidato del MAS. Y si el MAS gana, no habrá una segunda oportunidad”, advirtió. También señaló que quienes no logren alcanzar la unidad podrían pasar a la historia como “traidores a su país” y enfrentar consecuencias como el exilio o la cárcel.

Finalmente, Claure aseguró que, de persistir la división, apoyará financieramente, moralmente y con su trabajo al candidato opositor que considere con mayores posibilidades de vencer en las elecciones generales de 2025.

“Bolivia merece más que egos y ambiciones personales. Bolivia merece esperanza”, concluyó.