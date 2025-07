El empresario y presidente del Club Bolívar, Marcelo Claure, negó públicamente las declaraciones del candidato presidencial Manfred Reyes Villa, quien afirmó que Claure le propuso ser embajador en Estados Unidos y su socio en un proyecto relacionado con el litio, a cambio de apoyar la candidatura de Samuel Doria Medina.

A través de sus redes sociales, Claure calificó de “totalmente falsa” la versión difundida por Reyes Villa. “Jamás te ofrecí ser mi socio en ningún negocio de litio, ni a vos ni a nadie. Te llamé por cortesía, antes de anunciar mi apoyo a Samuel Doria Medina, para explicarte mi decisión. Te dolió. Lo entiendo. Pero mentirle al país como lo estás haciendo hoy… eso no tiene justificación”, escribió Claure.

El empresario remarcó que no está buscando cargos ni beneficios personales y que su apoyo político no responde a intereses económicos. “No voy a ser funcionario de ningún gobierno. Estoy aquí para ayudar a reconstruir Bolivia, no para hacer negocios con la política”, subrayó.

Por su parte, Reyes Villa aseguró que Claure lo llamó el día anterior al anuncio oficial de su respaldo a Doria Medina. Según el testimonio del exalcalde de Cochabamba, durante esa conversación Claure le habría ofrecido una embajada y participación en negocios vinculados al litio. Reyes Villa sostuvo además que tiene registro de la llamada y acusó al empresario de estar “desesperado por el litio boliviano”.

El cruce de versiones entre ambos actores ha generado debate público, en medio de un escenario electoral marcado por alianzas, rupturas y declaraciones cruzadas.