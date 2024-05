Bolivia apuesta por una nueva tecnología en la producción de litio.

Bolivia ha decidido apostar por una tecnología emergente en la producción de litio, la Extracción Directa de Litio (EDL), la cual se presenta como una alternativa prometedora en el campo de la extracción de este metal blanco.

Actualmente, las principales técnicas para la producción de litio son las de evaporación y las de minería. Sin embargo, la EDL se posiciona como una opción innovadora que aún se encuentra en fase experimental, pero con un gran potencial de desarrollo.

En este contexto, Bolivia ha suscrito cinco convenios con empresas rusas y chinas para la producción de litio en los salares del país utilizando tecnologías de EDL. Empresas como CATL, CITIC y Uraium One, reconocidas en el ámbito internacional, forman parte de estos convenios, demostrando el interés y la confianza en la tecnología de EDL.

El consorcio CBC, conformado por CATL, BRUNP y CMOC, ha anunciado planes concretos para iniciar operaciones con una planta de tecnología EDL que tendrá una capacidad inicial para producir 2.500 toneladas anuales de equivalente de carbonato de litio (LCE), con proyecciones de incremento hasta alcanzar las 25.000 toneladas anuales.

Para conocer más sobre esta tecnología y su impacto en la industria del litio, conversamos con Salvador Beltrán, gerente de Investigación y Proyectos de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

Beltrán señala que la EDL es una tecnología que está generando grandes expectativas a nivel mundial, con proyectos avanzados en países como China y Argentina, y con una capacidad estimada total de producción de 500.000 toneladas de LCE en diversos países.

En Bolivia, los proyectos de EDL se encuentran en una fase avanzada de planificación y desarrollo. Empresas como CITIC ya cuentan con unidades de producción en funcionamiento y se proyecta una expansión significativa en los próximos años.

En cuanto a los costos de producción, Beltrán menciona que el opex para la producción de carbonato de litio con tecnología EDL varía entre $us 2.800 y $us 3.600 por tonelada, pero destaca que esta tecnología es aplicable a salmueras que no pueden ser tratadas con tecnologías evaporíticas, lo que amplía las posibilidades de producción de litio en el país.