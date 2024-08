"Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo", declaró Nicolás Maduro, al desinstalar la popular aplicación de mensajería de su teléfono celular durante una cadena nacional.

Maduro criticó a varias redes sociales por lo que considera su injerencia en el país e instó a los venezolanos a seguir su ejemplo y eliminar WhatsApp de sus dispositivos.