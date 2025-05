El Procurador General del Estado Ramiro Condori, señalo que los abogados del Gobernador Luis Fernando Camacho, cometieron un error de procedimiento al solicitar modificar las medidas cautelares, cuando deberían pedir el Cese a la detención preventiva del Gobernador cruceño.

La autoridad acotó que se presentaron fotocopias simples de la opinión que emitió un grupo de trabajo de Naciones Unidas y no así una resolución de este organismo internacional que fuese emitida por el alto comsionado, en consecuencia carece de una obligatoriedad y de tener carácter vinculante con el estado y la.justicia Boliviana.

Condori manifestó que no hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que Camacho no activo ningun proceso en la Corte Penal Internacional en consecuencia no corresponde solicitar modificaciones a sus medidas cautelares con una opinión de un grupo de trabajo que no es vinculante, por ello se espera que tras el cuarto intermedio hasta próximas horas la justicia niegue la petición de la defensa del Gobernador Camacho y continúe recluido en Chonchocoro por su responsabilidad en el.caso Golpe 1