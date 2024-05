Entre los fundamentos detalla:



“Tomando en cuenta que el reciente salario mínimo nacional fue fijado en Bs 2.500 (D.S.

N° 5154 del 01 de 2024) y el privilegio de la "renta vitalicia" equivale a diez (10) salarios

mínimos nacionales, mensualmente de por vida, la privilegiada casta de beneficiarios

perciben Bs. 25.000 POR NO HACER NADA. Y si no se elimina esta seguirá

incrementándose de forma automática.

Es decir que los beneficiarios del privilegio de la "renta vitalicia" -POR NO HACER NADA-

perciben apenas Bs. 22 menos que el "haber básico" de un Presidente del Estado en

ejercicio del cargo (Bs. 24.978 según D.S. Nº 5154 de 2024); perciben Bs. 1.409 más que el

Vicepresidente del Estado en ejercicio del cargo (Bs. 23.591); y Bs 2.798 más que un

Ministro de Estado (Bs. 22.202) en ejercicio del cargo.

Según el Servicio Nacional de Reparto-SENASIR hizo conocer a través de medios de

comunicación nacionales hace un tiempo, al menos, 7 ex Presidentes y ex Vicepresidentes

del Estado estarían percibiendo esa renta vitalicia -POR HACER NADA-; en algunos por

haber ejercido el cargo algunos meses como efecto de sucesión. Lo que le significaría al

Estado un gasto inútil de Bs. 175.000 al mes y más de Bs. 2.100.000 millones al año que al

pueblo le hacen falta en salud; específicamente en Salud Mental p.ej., que es una materia

que, por cierto, también estamos impulsando en la ALP junto a la ciudadanía.

Además del inaceptable privilegio de tal “reconocimiento pecuniario vitalicio” por el sólo

hecho de haber ocupado los cargos de Presidente y Vicepresidente del Estado -que se

constituye en un hecho discriminatorio respecto a los demás ciudadanos que son o fueron

servidores públicos sin esperar “premio vitalicio” alguno”, fundamenta.