El senador Erik Morón, de la alianza política Creemos, instó hoy al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a ampliar el plazo de empadronamiento para las elecciones judiciales y futuros procesos electorales, permitiendo así que los jóvenes que cumplirán 18 años hasta diciembre de 2024 puedan registrarse. Según Morón, esta ampliación no afectaría el calendario electoral, y es crucial para incluir a una nueva generación de votantes que representa el 40% del electorado y que está preparada para impulsar un cambio en el país.

"Pedimos que se amplíen los plazos del empadronamiento para que los jóvenes que están haciendo fila en los diferentes centros de empadronamiento puedan inscribirse. Esto no interfiere en nada con la convocatoria a las elecciones judiciales, ya que los plazos los maneja el Órgano Electoral Plurinacional. No estamos cambiando la fecha de las elecciones, solo estamos ajustando la fecha de empadronamiento, lo cual no afecta el proceso de elección judicial", declaró el senador Morón.

Además, el legislador subrayó la necesidad de no temer al voto joven, que busca una nueva opción política después de 18 años de gobierno del MAS. Morón lamentó que los jóvenes, quienes fueron movilizados como empadronadores para el Censo 2024, ahora enfrenten largas filas para registrarse en el sistema del Servicio de Registro Cívico (SERECI) y ejercer su derecho al voto.

"Estamos normalizando las filas en nuestro país: para el arroz, para el combustible, para conseguir dólares al tipo de cambio oficial, y ahora, lamentablemente, nuestros jóvenes, que representan cerca del 40% del electorado, están haciendo filas para empadronarse y votar. Esos mismos jóvenes que fueron utilizados para empadronar a la población en el Censo, hoy no pueden empadronarse para votar", señaló el senador.

Morón finalizó su intervención reiterando su llamado al TSE y al gobierno a no temer al voto joven, que, según él, está cansado del gobierno actual y busca nuevas alternativas para el futuro del país. "El voto joven tiene el poder de cambiar el rumbo de Bolivia, y no deben temer a su participación en las elecciones", concluyó.