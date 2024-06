En una conferencia de prensa, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, saludó que, luego de hacer notar al presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, lo que se espera haya sido un error, se haya rectificado el número de Sesión Plenaria a la convocada para hoy. Destacó que, con dicha enmienda, se reconoció la legalidad de la séptima Sesión de Asamblea.

“Saludamos que hayan corregido, pero también que la Presidencia de la Asamblea haya reconocido, la legalidad del desarrollo de la Sesión del 6 de junio, lo que significa que se debe considerar y promulgar de manera inmediata las resoluciones y proyectos de ley que se han tratado y aprobado con más de 2/3 en esta sesión de la Asamblea Legislativa; y por tanto, no tendría motivo alguno para seguir su consulta ante los (exmagistrados) autoprorrogados sobre la legalidad de la Sesión”, declaró Rodríguez. A su vez aseveró que esta conducta no sea parte de una maniobra o estratega para no promulgar las leyes. “Si estamos ahora tratando la octava Sesión, significa que, en estricto cumplimiento del Reglamento y la Constitución, (la séptima sesión que) llevamos a cabo, es totalmente legal y constitucional”, refrendó la autoridad legislativa nacional. Rodríguez, en esa línea, precisó que, vencidos los plazos, corresponde al presidente nato de la Asamblea la promulgación de las normas viabilizadas en la Sesión de Asamblea, que presidió el pasado 6 de junio, es decir la N° 075 de cese de funciones de las altas autoridades judiciales y la N° 079 de crédito para la construcción de la doble vía Caracollo-Confital-Bombeo, principalmente.

“Es necesario que se tomen en cuenta estos puntos tan importantes que se han tratado (y aprobado) con más de 2/3 y, por tanto, saludamos esta decisión de la presidencia de la Asamblea; esperamos que no se tenga ninguna estrategia o maniobra de por medio”, manifestó la autoridad parlamentaria.