El abogado olavarriense, César García, ha presentado serias denuncias sobre irregularidades en la administración de Coopelectric, una cooperativa que brinda diversos servicios públicos, incluyendo electricidad, gas y servicios funerarios, a los residentes de Olavarría. García ha anunciado su intención de liderar una lista opositora en las próximas elecciones de la cooperativa con el objetivo de investigar los contratos, negocios y la gestión de los servicios que afectan a la comunidad.

García ha destacado que Coopelectric no solo proporciona energía eléctrica, sino que también administra varias empresas relacionadas, como Infracom, la facultad de estudios y servicios funerarios, además de haber obtenido mediante licitación el servicio de agua corriente y cloacas. Esto significa que el balance financiero de la cooperativa refleja las pérdidas y ganancias de estas diversas empresas.

El abogado, quien no ha ocupado cargos públicos previamente, ha señalado que la lista opositora está compuesta por usuarios, consumidores y profesionales de diversas áreas, todos interesados en proporcionar una asesoría adecuada para mejorar la gestión de la cooperativa. Se espera que esta lista se presente en las elecciones que se celebrarán a finales de año, con el objetivo de revisar contratos pasados y actuales y abordar las preocupaciones sobre las finanzas de la cooperativa.

Entre las preocupaciones mencionadas, García ha señalado una deuda significativa de Coopelectric, así como la imposición de cargos indebidos en las facturas de servicios públicos. En el período 2020-2021(Un ejemplo, aunque es hasta el dia de la fecha que se mantiene), la cooperativa reportó pérdidas de 66 millones de pesos, y a pesar de ello, se solicitó una prórroga para el servicio debido a una deuda de 3.5 millones de dólares con E.N.O.S.A., que se renegoció en 180 cuotas mensuales. García ha resaltado que el intendente municipal habilitó un cargo adicional de USD 0.45 en las facturas de agua para abordar esta deuda, lo que ha generado preocupaciones adicionales entre los usuarios.

Además, García ha destacado que los usuarios están siendo cobrados por conceptos que no corresponden a los servicios prestados. Por ejemplo, en las facturas de luz se ha implementado un aumento unilateral en la "cuota capital", lo que significa que los usuarios están aportando más dinero sin recibir una contraprestación adecuada. También ha señalado que, en general, los usuarios no tienen otra opción de servicio en Olavarría, lo que hace que sea crucial abordar estas preocupaciones a través de procesos electorales y una gestión más efectiva de la cooperativa.

Por otro lado, el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) ha emitido una resolución que exige a Coopelectric reembolsar a sus usuarios los importes cobrados indebidamente bajo el concepto de "contribución por acciones". Esta medida es el resultado de un procedimiento sumarial que concluyó con la resolución del OCEBA.

La resolución del OCEBA establece claramente que Coopelectric no tiene autorización para incluir en las facturas de energía eléctrica conceptos ajenos al servicio eléctrico, y la "contribución por acciones" en particular no está autorizada. La resolución también prohíbe a Coopelectric aplicar intereses por mora en las facturas que contienen estos conceptos no autorizados.

El OCEBA ha dado un plazo de 10 días a Coopelectric para ajustar sus facturas y eliminar cualquier concepto ajeno no autorizado, asegurando que los usuarios reciban facturas claras y paguen solo por el servicio público de energía eléctrica, de acuerdo con la normativa vigente.

El abogado ha remarcado que la devolución del dinero deberia ser con un monto actualizado a la inflación actual, de lo contrario sería un robo más.