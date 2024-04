El circuito de Suzuka, conocido por su desafío técnico y sus curvas exigentes, fue testigo de otro emocionante capítulo del Campeonato Mundial de Fórmula 1, con el neerlandés Max Verstappen de Red Bull reafirmando su liderazgo al conseguir una impresionante victoria en el Gran Premio de Japón.

Una jornada que estuvo marcada por momentos de tensión, incluido un choque entre Daniel Ricciardo y Alexander Albon que obligó a interrumpir la acción, así como una maniobra insólita de Logan Sargeant de Williams al manejar unos metros en reversa en medio de la pista.

El cuarto GP del año se vio interrumpido nada más darse la salida, con bandera roja, a causa del accidente -sin mayores consecuencias físicas- del australiano Daniel Ricciardo (RB) y el tailandés Alex Albon (Williams) en la tercera curva de las 18 que ofrece el circuito.

Ambos pilotos chocaron resultando en daños significativos para sus monoplazas y la necesidad de retirar los coches de la pista. La bandera roja flameó hasta que pudieron retirar los monoplazas de la pista y arreglar los desperfectos causados sobre las barreras de protección. La carrera se reanudó, ya sin ellos, desde la parrilla.

En declaraciones posteriores al incidente, Ricciardo explicó: “Cuando empecé a llegar a la curva 3, Albon estaba allí. He visto su (cámara) on board. Ni siquiera sé si quería estar allí. Pero su tracción era mucho mejor en el blando y yo pensaba ‘bueno, hay espacio’, hasta que no lo hubo, no lo vi. Siempre asumo que quizás haya alguien ahí, es la primera vuelta, así que nunca intenté usar todo el ancho de la pista y ser completamente ignorante. Pero obviamente no había suficiente espacio”.

A pesar del contratiempo, el piloto australiano restó importancia al choque, considerándolo como parte de las eventualidades de la competición: “Hoy ha sido un caso singular. No miro y pienso ‘oh, es parte de este año’, como... ‘cuando llueve, diluvia’, o lo que sea. Siento que fue sólo una de esas cosas que a veces suceden”, y agregó: “Sabemos que en 24 carreras es probable que me vea involucrado en otro incidente en la primera vuelta, es probable que estas cosas ocurran. Obviamente apesta cuando suceden. Pero no lo veo más allá de un simple accidente”.

En la reanudación de la carrera, el neerlandés de Red Bull, desde la ‘pole’, y su compañero arrancaron de nuevo desde la primera fila, con los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) en la cuarta y la quinta posición de la parrilla, respectivamente; justo detrás del inglés Lando Norris (McLaren), que volvió a arrancar desde el tercer puesto en una carrera con un total de 53 vueltas para completar 307,7 kilómetros.

Antes de que el campeón defensor del título cruzara la línea de llegada iba a ocurrir un episodio insólito con el joven piloto de 23 años, Logan Sargeant, quien en la vuelta 42, de las 53 sorprendió a más de uno al conducir en reversa por el medio de la pista. “Está volviendo marcha atrás, es muy peligroso”, consideraron los comentaristas en la transmisión oficial. Incluso se pudo ver como un Fernando Alonso le pasó muy cerca mientras hacía esa maniobra.

En lo que respecta a la carrera, Verstappen, de 26 años, mostró su destreza y determinación al cruzar la línea de meta en primer lugar, seguido de cerca por su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, quien recuperó la segunda posición en el campeonato. El podio lo completó el español Carlos Sainz, de Ferrari, quien demostró una vez más su habilidad en la pista japonesa.

Mad Max logró su quincuagésima séptima victoria en la Fórmula 1, consolidando aún más el dominio de Red Bull en la temporada. La escudería austriaca demostró su fortaleza una vez más, asegurando una actuación impecable en el circuito de Suzuka, propiedad de su motorista, Honda.