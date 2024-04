El Gobierno confía en avanzar en el Congreso con la nueva Ley de Bases, una propuesta encorsetada con relación al voluminoso proyecto anterior y que cuenta, en principio, con el respaldo de gobernadores y sectores dialoguistas de la oposición para transformarse, probablemente hacia fines de abril, en el primer gran éxito parlamentario del oficialismo en casi cuatro meses de gestión de Javier Milei como jefe de Estado.

Sin embargo, la Ley Ómnibus bis será apenas una de las iniciativas que está previsto que comiencen a tratarse en los próximos días en el ámbito legislativo, donde el peronismo se prepara para recibir en guardia y plantado en el centro del ring las propuestas sobre seguridad que impulsa la ministra nacional del área, Patricia Bullrich, por ejemplo.

Se trata de una serie de proyectos que prevén la creación de una "ley anti-mafias" para combatir al crimen organizado, de una "ley anti-piquetes" y que además contempla cambios en el régimen penal juvenil, para bajar a 14 años la edad de imputabilidad de los menores, de igual modo que una controvertida modificación de la normativa vigente sobre Seguridad Interior, para habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el llamado "narcoterrorismo" en Rosario.

Este paquete de medidas en principio es rechazado por el justicialismo, aunque en filas de Unión por la Patria (UxP) en la cámara de Diputados no descartan la posibilidad de que se produzcan disidencias dentro de ese espacio: "En lo personal, yo voy a votar en contra, porque me parece que son proyectos de un alto perfil represivo, pero realmente no sé qué sucederá dentro del bloque en general", dijo a Noticias Argentinas un integrante de esa bancada.

El mismo dirigente sostuvo que están dadas las condiciones para que la nueva Ley de Bases "termine saliendo", salvo que Milei "vuelva a atacar a los diputados de la oposición" tildándolos de "coimeros o valijeros". Si el Presidente "mantiene la racionalidad" -acotó la fuente consultada por esta agencia-, después de las gestiones realizadas en los últimos días por funcionarios de primera línea del Gobierno en busca de aceitar consensos con la oposición dialoguista, la iniciativa oficial debería ver la luz hacia fines de este mes probablemente.

De ser así, se trataría del primer gran éxito parlamentario de la coalición gobernante en casi cuatro meses de gestión de Milei como primer mandatario (al día de hoy). Desde que asumió el cargo el 10 de diciembre pasado, el líder libertario no logró aún motorizar una sola ley de política pública, más allá de su mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, de su decisión de desregular la actividad económica -con un consecuente salto inflacionario- y del feroz plan "motosierra" que propulsa a toda máquina en la órbita estatal.

A propósito del DNU, en filas de UxP consideran que en la cámara de Diputados existe una mayoría dispuesta a rechazarlo, después de que la iniciativa mordiera el polvo días atrás en el Senado, y en ese contexto estiman que las bancadas dialoguistas "acordaron" con el oficialismo no dar quorum y, en cambio, otorgarle tiempo para que, eventualmente, desde la Casa Rosada envíen al Parlamentos proyectos por separado.

Presión por la movilidad jubilatoria

Mientras tanto, sí la oposición en general coincide en la necesidad de promover una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que resulte superadora de la propuesta del Gobierno y se espera que en los próximos días intente presionar en tal sentido en el ámbito legislativo. Asimismo, en simultáneo con la Ley de Bases bis, también se debería discutir a partir de la semana que viene el llamado "Pacto Fiscal", aunque los planes de Milei para reponer el impuesto a las ganancias, actualizando incluso el mínimo no imponible, podrían naufragar en el Congreso.

Gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) se reunieron esta semana con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, para limar diferencias sobre la Ley Ómnibus (episodio dos) en la Casa Rosada. Sin embargo, en ese contexto volvieron a surgir discrepancias sobre el gravamen que se eliminó durante el ocaso de la gestión anterior, con el voto a favor del propio Milei en la cámara de Diputados incluido.

Los mandatarios provinciales convocados para rubricar el Pacto de Mayo el 25 de ese mes en Córdoba, además, manifestaron su intención de ampliar la agenda de temas de ese acuerdo, pero en Balcarce 50 se niegan a incorporar aspectos más allá de los 10 puntos que planteó el Presidente: "Te sumás o no te sumás", dijeron fuentes del oficialismo consultadas por NA, cerrando así la puerta a una posible instancia de revisión.

El Gobierno insiste en la necesidad de promover cambios en shock en la Argentina para tratar de revertir largos años y más años de crisis. No obstante, por fuera de la diatriba beligerante de Milei, funcionarios estelares como Posse y Francos en las últimas semanas tuvieron que activar intensas gestiones a los fines de garantizar respaldo parlamentario y así favorecer las condiciones para que prosperen determinadas medidas que la administración libertaria considera cruciales. Por ejemplo, la ya mencionada Ley de Bases bis, aunque algo más encorsetada con respecto a su anterior y original versión.

En esta coyuntura, se espera en efecto que la iniciativa sea respaldada en el Congreso incluso a pesar del errático funcionamiento del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la cámara de Diputados: "Lo mejor que le podría suceder al oficialismo es fusionarse con el PRO finalmente, tanto desde el punto de vista político como técnico" , dijo a esta agencia el legislador de UxP consultado por la "rosca" que se avecina.

A propósito, circuló en las últimas horas por los pasillos del Palacio Legislativo una versión sobre la posibilidad de que Oscar Zago abandonara la presidencia de la bancada de LLA. Básicamente, que sea corrido: "Si yo tengo que dar un paso al costado para la integración con el PRO, lo hago; no tendría problemas", sostuvo al respecto el porteño en declaraciones periodísticas. Más allá de los rumores, está claro que a los libertarios les falta musculatura en el ámbito parlamentario, pero además han demostrado impericia en ocasiones. Por ejemplo, durante el tratamiento en Diputados de la primera versión de la Ley de Bases.

Finalmente, en el Congreso también, aunque en el Senado, está por verse qué ocurrirá si Milei intenta avanzar con la postulación del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia. La propia vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, cuestionó su nominación, mientras se suman voces discordantes al respecto en filas de LLA. Fuentes cercanas al oficialismo admiten que existen diferencias internas al respecto, pero entienden que cuando llegue el momento -si es que llega- de votar, debería prevalecer la postura del jefe de Estado, por más cortocircuitos que hoy puedan generarse.