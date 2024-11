Juan Martín del Potro, uno de los grandes íconos del tenis argentino, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales donde relató los desafíos físicos y emocionales que ha enfrentado desde sus múltiples lesiones y cirugías de rodilla. El ex tenista expresó su deseo de disfrutar una última vez dentro de una cancha de tenis, en el partido de exhibición que jugará contra Novak Djokovic el próximo 1° de diciembre en el Parque Roca, Buenos Aires.

“Al menos por 2 o 3 horitas espero tener un poco de paz en mi pierna y disfrutar desde adentro de la cancha. Sería muy bonito devolverles a los fans todo el cariño que me dieron durante tantos años”, expresó Del Potro en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Un camino marcado por el dolor

Del Potro recordó el doloroso proceso que inició tras su último partido oficial en 2022 contra Federico Delbonis. “Después de ese partido me fui a Suiza, me operé por quinta vez y, en secreto, intenté rehabilitarme. No funcionó. Luego vinieron más cirugías. Llevo ocho en total y probé más de 100 tratamientos entre inyecciones, infiltraciones y terapias alternativas”, relató.

El ex campeón del US Open describió la frustración de no poder llevar una vida cotidiana normal. “No puedo subir una escalera sin dolor, no puedo jugar al fútbol o al pádel. Lo deportivo me lo quitaron, y lo que más me cuesta es caretear las 24 horas, fingiendo estar bien cuando realmente no lo estoy”, confesó.

La despedida definitiva

En su mensaje, Del Potro subrayó que el partido contra Djokovic marcará su despedida definitiva del tenis profesional. “Es un show para decir adiós, ya no hay vuelta atrás. El toque final se lo da Djokovic, que fue muy generoso en aceptar venir. Quiero que ese día sea especial para todos”, dijo.

Pese a las dificultades, Del Potro mantiene la esperanza de encontrar una solución médica que le permita vivir sin dolor. “Quiero calidad de vida. Llevo años sin correr, sin patear una pelota, y algunos médicos me dicen que espere hasta los 50 para una prótesis. ¿Qué voy a esperar, 15 años más? Espero que esto termine pronto y pueda vivir sin dolor”, concluyó.

El partido de exhibición será una oportunidad única para los fanáticos de despedir a una de las leyendas del deporte argentino, mientras él busca cerrar su carrera en paz.