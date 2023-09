El campeón del mundo comenzó con el pie derecho en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, logrando una victoria costosa por 1-0 ante Ecuador en el Monumental gracias a un gol de tiro libre de Messi. Lionel Scaloni, el entrenador, resaltó el triunfo y ya está pensando en el próximo partido contra Bolivia en La Paz, aunque aún no se sabe si Messi estará presente debido a una aparente molestia física que evaluaron después de su salida del campo.

En la conferencia de prensa posterior al partido contra Ecuador, Scaloni confirmó que Messi le pidió el cambio a los 88 minutos, siendo reemplazado por Exequiel Palacios. Durante el comienzo del segundo tiempo, el goleador se masajeó la zona posterior del muslo derecho.

"Él me pidió el cambio. De lo contrario, no lo hubiera sacado. Evaluaremos su condición y veremos qué tiene. No sé cuál es el problema de Leo. Pidió el cambio porque sintió algo. Mañana le realizarán estudios y si está bien, viajará. De lo contrario, veremos qué hacemos", respondió Scaloni cuando le preguntaron sobre lo sucedido con Messi y la posibilidad de su ausencia en La Paz. "Hoy jugaron los mejores, tenemos una idea del partido contra Bolivia, pero iremos a jugar con lo mejor. Esperaremos el parte médico", afirmó.

El DT también destacó la importancia de comenzar con una victoria contra un rival como Ecuador. "Estoy orgulloso del partido que hicimos, jugamos al límite. No subestimemos a Ecuador, es un buen equipo. Le hizo las cosas difíciles a Holanda en el Mundial. No pensemos que es un equipo común, es muy bueno y peleará en la parte alta", ponderó.

Otra de las frases destacadas de Scaloni fue su análisis del desempeño de Cuti Romero, una de las figuras del equipo contra Ecuador. El defensor de Tottenham recibió una ovación del público en el Monumental, reconociendo su esfuerzo en el campo. "No se puede decir mucho sobre el partido que hizo. La gente lo llevó en andas... en casa se siente como He-Man. Hizo un partido increíble. A veces, con sus desplazamientos, deja al equipo mal parado. Pero fue un partido completo", elogió.

En cuanto a la exigencia de los partidos y la determinación con la que los rivales enfrentarán a la Selección, Scaloni sabe y ha transmitido a su equipo que no deben relajarse en lo más mínimo. "Es posible que los rivales estén más alerta cuando juegan contra el campeón del mundo. Pero el equipo no se duerme en los laureles. Podemos jugar mejor, pero en términos de actitud y ganas, es increíble cómo han jugado estos chicos. No fue un partido fácil", recordó ante la prensa.

Scaloni dixit

- La estrategia del debut: “Intentamos con los mismo jugadores buscar diferentes alternativas. Es difícil jugar vertical con el biotipo de nuestros jugadores. Pusimos a Nico González en la izquierda e hizo su trabajo. Buscamos en qué cosas podemos hacer daño y que no nos hagan daño. No somos invencibles”.

- La exigencia en las Eliminatorias: “Creemos que estas eliminatorias son las más difíciles del mundo, el que quiera pensar lo contrario que lo haga. Eso no va a cambiar, tenemos que saber que va a haber partidos que se nos van a complicar más, de visitante también. Tenemos que saber que no somos invencibles y que vamos a sufrir como pasó hoy”.

- La posibilidad de probar nuevos jugadores: “En la Selección van los mejores, ahora no es el momento de probar. No hemos tenido tiempo de probar. Hay chicos jóvenes que van a tener la posibilidad. Están los mejores y no van a haber pruebas”.

- La relación con los entrenadores de las juveniles: “Con Mascherano tenemos la mejor, con Placente también. Vamos de la mano, sabemos lo que queremos. Es muy importante la base que tenemos en juveniles. Hablo de cuerpo técnico, de estructura. Los convocados los decide él y como estamos alineados con el pensamiento no van a haber impedimentos”.

Fotos: INFOBAE