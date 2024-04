BIELSA: "NO HAY UNA FÓRMULA PARA DETENER A MESSI"

ARGENTINA recibirá a Uruguay, en La Bombonera, el próximo jueves a las 21 por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas. De cara a dicho encuentro, Marcelo Bielsa habló en conferencia de prensa y aseguró que "no hay un método ni procedimiento que sea lo suficientemente efectivo contra Messi".

El entrenador de la Celeste no dudó en resaltar que Leo "es el mejor jugador del mundo, justificadamente" y profundizó su análisis sobre la falta de antídoto contra el 10: "Messi también jugó partidos en los que no lució, pero no porque se aplicó una fórmula infalible, porque la misma fórmula que se utilizó en muchos partidos donde no logró lucir, se utilizó en los que sí se lució. No hay una fórmula".

Además, dejó una curiosa recomendación al respecto. "Alguna vez habrá que preguntarle a él qué sería lo conveniente para evitar que juegue bien, porque las preguntas que nos han hecho a los entrenadores no han sido ningún aporte", indicó el rosarino.

"Y es mejor eso para el futbol, que tiene como esperanza que los grandes jugadores luzcan. Que no haya una fórmula eficaz para que un gran jugador no luzca, mantendrá más vivo al fútbol", reflexionó el exseleccionador de la Argentina entre 1998 y 2004.

Desde su punto de vista, el choque ante La Scaloneta "no puede ser sencillo de ninguna manera" y destacó, más allá de los resultados del último tiempo, que el plantel juega "del mismo modo y con el mismo estilo" desde hace mucho.

"Si a un rival como Argentina le jugás todo el partido defendiendo, creo que las posibilidades de éxitos son muy bajas. Siempre imagino que en cualquier cancha o rival intentaremos dominar", marcó el entrenador de Uruguay.