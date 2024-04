Iga Swiatek ha logrado un impresionante rendimiento en el WTA 250 de Varsovia, manteniéndose en la cima del ranking mundial de singles y demostrando su destreza en el tenis.

La joven polaca, de tan solo 22 años, ha ganado todos sus partidos sin perder un solo set, lo que demuestra su dominio en la cancha. Este torneo ha sido su primera competencia desde Wimbledon, donde llegó hasta los cuartos de final, lo que demuestra su habilidad y constancia en el deporte.

Ahora ya tiene en la cabeza la preparación con el foco en el US Open, el último Grand Slam de la temporada en el que deberá defender el título.

Su gira norteamericana de canchas duras comienza en Montreal, en el WTA 1000 de Canadá, el torneo que ya había jugado en varias ocasiones pero en la ciudad de Toronto.

Su rival en el debut será la checa Karolina Pliskova, que viene de eliminar a la china Lin Zhu en la primera ronda tras una postergación por lluvia.

El foco de atención, sin embargo, estuvo en sus primeras apariciones en Canadá durante las prácticas: Swiatek se entrenó con la boca tapada con una cinta adhesiva.

En la rueda de prensa previa a su estreno en el torneo fue consultada por la novedad y ofreció la explicación pertinente: "Yo tampoco lo entiendo. No lo puedo explicar demasiado porque no soy una experta. A veces no entiendo del todo las cosas que me dicen que haga, pero llevo un tiempo con esto".

Y agregó, respecto de la decisión de su equipo de trabajo: "Es más difícil respirar cuando sólo lo hacés por la nariz: facilita que suba el ritmo cardíaco. Creo que tiene que ver con trabajar la resistencia".

Por: Agustín Rúbare