LIONEL MESSI ganó el pasado 30 de octubre su octavo Balón de Oro, un récord absoluto que demuestra la vigencia del argentino y un reconocimiento tras conquistar el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, algunos no están de acuerdo con el premio obtenido por Leo.

El último en mostrar su descontento fue Didier Deschamps. Sí, el entrenador de Francia a la que Argentina dejó segunda en el Lusail Stadium. “Mbappé merecía ganar el Balón de Oro este año después de sus actuaciones en el Mundial. Que termine tercero ya es otra decepción. No digo que Messi no se lo merecía, ni Haaland tampoco, pero con lo que ha conseguido Kylian... Él está decepcionado", aseguró en declaraciones a Bein Sports.

Además, el DT cargó muy fuerte contra los periodistas que no eligieron al jugador de PSG: "Los votos vienen de todas partes. Me sorprendió, como mínimo, e incluso un poco más, la forma en que votaron algunos. No incluir a Mbappé entre los cinco jugadores... No voy a decir que es deshonesto, pero no está muy lejos”.

El Balón de Oro es entregado por la revista France Football y el ganador es elegido por los votos de 100 periodistas que representan a las 100 mejores selecciones del mundo según el ranking FIFA.