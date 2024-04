PEP GUARDIOLA está preparando el próximo partido de Manchester City de este martes frente a Young Boys por la Champions League pero tuvo un tiempo para hablar de la final de la Libertadores.

Al ser consultado por el encuentro disputado en el Maracaná del sábado pasado, Pep se sorprendió y contestó genuinamente: "Ah, ¿Libertadores? Celebró Fluminense".

De todos modos, inmediatamente se sinceró y contestó si vio o no los goles del partido: "No, no vi nada".

Manchester City es el actual campeón de Europa y, por ende, disputará el próximo Mundial de Clubes: "Nunca hemos ganado el Mundial de Clubes antes. Nunca hemos participado. Nos preparamos porque para nosotros es un sueño", indicó.

Además, recordó que "ya disputé tres Mundiales y el primer partido es muy delicado. Las personas hablan de la final, pero es complicado".

En ese sentido, el técnico catalán rememoró que "mi primera vez con Barcelona (2009), ante Estudiantes, fue muy difícil".

"Los jugadores (del City) hablan en el vestuario sobre sumar a sus carreras algo que no tienen todavía", cerró.

Foto de portada: Prensa Manchester City