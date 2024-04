JORGE SAMPAOLI, de un tiempo a esta parte, empezó a sufrir el escarnio público de muchos ex jugadores que pasaron por sus clubes. El último de la lista es el sevillano Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre, más conocido como Suso.

“El peor entrenador que he tenido ha sido Sampaoli”, disparó en Canal Sur Radio. Además, en la misma entrevista, reveló una charla que tuvo con el director deportivo del club: “En diciembre hablé con Monchi y me dijo: “Suso, ¿qué hacemos?”. Acababa de salir de la lesión del tobillo. Lo fácil era irme, intentar coger ritmo en otro equipo y sumar partidos. Pero le dije que iba a durar más que Sampaoli y que acabaría jugando. Era un momento feo, aunque estaba seguro que cuando encarrilara unos partidos, iba a ayudar. No me planteé salir”.

Tiempo atrás uno de los compañeros de Suso, Rafa Mir, también fue crítico con el ex entrenador de la Selección Argentina.

"Sampaoli es un entrenador más suyo, que hace las cosas para él", opinó el delantero en el programa televisivo A Balón Parado, perteneciente al canal partidario del Sevilla.

A su vez agregó: "Julen (Lopetegui) era un entrenador extraordinario, pero luego pasamos a Jorge, que por ejemplo daba un papel para decirnos donde jugábamos. Hacía cosas que descuadraba al futbolista".

Otro de sus ex dirigidos que fue muy crítico fue Arturo Vidal, quien fuera campeón de América junto a Sampaoli, pero después del paso de ambos en Flamengo las cosas cambiaron.

"Siempre he estado preparado. Solo que he tenido un entrenador que es un perdedor y que no sabe valorar a los jugadores", dijo el volante chileno.

Para colmo de males Flamengo, su equipo, cayó este miércoles ante Paranaense por 3-0 como local en el Brasileirao, donde marcha cuarto con 39 puntos, a 12 del líder Botafogo.

Jorge Sampaoli nunca pasa desapercibido, para bien o para mal cumple con la máxima que dice “no importa lo que digan de uno, lo que importa es que hablen”.