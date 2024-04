Leonardo Campana fue la figura en la victoria 3-2 del Inter Miami sobre el Sporting Kansas City en una nueva jornada de la MLS. El delantero hizo dos de los tres tantos para darle la vuelta al marcador en el DRV PNK Stadium.

Campana fue titular ante la ausencia de Josef Martínez, quien está con la selección venezolana, y aprovechó su oportunidad para ser decisivo. Gracias a eso Las Garzas no extrañaron a su estrella Lionel Messi, quien también se encuentra con Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.

El atacante ecuatoriano convirtió de penal a los 25 minutos y de cabeza a los 44', tras centro de DeAndre Yedlin. El otro gol del Inter fue hecho por Facundo Farías tras asistencia de Sergio Busquets. Los visitantes se habían adelantado a los 9 minutos a través de Daniel Salloi, tras un error del portero Drake Callender, y luego descontaron a los 78' gracias a Alan Pulido.

Esta buena actuación pone otra vez encima de la mesa el debate de si Leo debería ser convocado a la selección ecuatoriana en los próximos partidos. Él aseguró en rueda de prensa este viernes que quiere seguir haciendo las cosas bien para ser llamado.

"Nadie me contactó, no estuve en contacto con nadie de ellos (cuerpo técnico de La Tri). Para ser sincero si me sorprendió un poco (su no convocatoria), pero esto es fútbol y sé que haciendo bien las cosas acá voy a tener mi oportunidad en la Selección. Siempre he pensado así, uno haciendo bien las cosas va a ser llamado, tengo que seguir trabajando, dejando el nombre de mi institución en alto para después dejar el nombre de mi país en alto", afirmó ante los medios.