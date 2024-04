LIONEL MESSI disfruta en Inter Miami de una etapa especial en su carrera, más allá de las molestias físicas que sufrió en las últimas semanas.

El máximo accionista de la franquicia, Jorge Mas, reveló en las últimas horas que además le prometió al argentino que reparará una herida aún latente del pasado: su vínculo con Barcelona.

“Me comprometí con Messi para hacer todo lo posible para darle la oportunidad de despedirse de sus hinchas en Barcelona. El Inter Miami irá al Camp Nou o jugaremos algún tipo de partido", sostuvo.

Así lo expresó en declaraciones a la revista El Club del Deportista, publicada en el diario español As, en la que remarcó que la salida de Messi del club catalán no fue como él quería y nunca pudo saludar a sus hinchas.

"La salida de Messi del Barcelona no fue de su agrado, no pudo despedirse de su club, que lo recibió cuando era niño. Las circunstancias no eran las que Lionel quería", afirmó Mas.

Por ese motivo, indicó que, cuando llegue el momento del retiro de capitán de la Selección Argentina, hará "todo lo posible" para que el futbolista tenga la despedida que merece en Barcelona.

Además, el empresario habló del legado que Messi dejará en la MLS y lo que significa tenerlo en la liga.

"Siempre que jugamos de visitantes los estadios están llenos. El recibimiento a Messi ha sido extraordinario. Cuando fuimos a Nueva York éramos 30 mil personas y el 80 por ciento gritaba su nombre, había camisetas argentinas y de Inter. Me quedé impactado. Habrá un antes y un después de la llegada de Messi a la MLS”, concluyó.