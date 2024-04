Lionel Messi continúa siendo el mejor del mundo y cada día se demuestra más. Sin él en cancha, Inter Miami sufrió la noche en el Mercedes Benz Arena y cayó goleado 5-2 ante Atlanta United.

La ausencia del Diez se hizo sentir y mucho. Desde su llegada, el equipo no había perdido ningún partido, pero el hecho de que él no esté repercutió y el cuadro de Gerardo Martino fue superado en todos los aspectos por un rival que no tuvo preocupaciones en defensa y cada vez que atacaba olía el gol.

Este resultado marca que las Garzas continúan ante últimos en la MLS. Sin embargo, el lado positivo es que están a seis puntos de los playoffs, algo que, con el astro argentino dentro del campo de juego, es más que alcanzable.