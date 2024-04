INTER MIAMI tendrá este domingo un duelo muy importante. No sólo buscará descontar más puntos en su afán por clasificar a los playoffs de la MLS, sino que lo hará ante su clásico rival, Orlando City, al que visitará en el estadio El Exploria.

El hecho negativo es que no podrá contar con su figura excluyente, Lionel Messi, quien arrastra una sobrecarga muscular y no fue convocado por el entrenador Gerardo Martino. El DT lo tiene entre algodones con la esperanza de que el mejor jugador del mundo sí pueda estar el miércoles 27 en la final de la US Open Cup frente a Houston Dynamo.

Otro elemento importante que no será de la partida en el clásico será Jordi Alba, quien también padeció molestias y apunta todos los cañones a estar disponible para el mencionado partido definitorio.

Si bien no jugará Leo, sí lo harán otros compatriotas, como Tomás Avilés en la defensa y Facundo Farías en el ataque.

Inter Miami suma 31 puntos en la Conferencia Este y está afuera de la zona de playoffs, a cinco unidades de DC United, pero con tres cotejos menos.