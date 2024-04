Se espera que Lionel Messi regrese a jugar este sábado 7 de octubre (7:30 p.m.. TV: Apple TV) con el Inter Miami CF en su enfrentamiento en el DRV PNK Stadium contra Cincinnati, vigente ganador de la Supporters’ Shield como mejor clasificado de la MLS en la temporada regular. Messi estuvo entrenando este viernes 6 con el resto de jugadores del equioo de Miami, confirmando lo que adelantaba el entrenador asistente Javi Morales. “Entrenó con toda su fuerza el jueves”, indicó Morales. “Y entrenará completamente con el equipo hoy [viernes]. Su estatus es decisión del día del partido”. El Inter apura sus escasas opciones de clasificar a los playoffs a falta de tan solo tres partidos y a cinco puntos de los puestos de playoffs.

El equipo de Miami con 33 puntos se ubica en el puesto 14 y tiene por encima cinco equipos, por lo que aparte de ganar estos tres choques necesita que estos equipos pierdan los suyos. S

u entrenador Gerardo “Tata” Martino, admitió que las chances de su equipo para clasificar se van esfumando y reconoce que es ya casi un hecho que se queden fuera. “Las chances en las que la situación dependía de nosotros se terminaron. Ahora las chances mínimamente existen, pero ya no dependemos totalmente de nosotros”, dijo Tata. “Me voy con la tristeza de que nuestras chances se van esfumando. Ya no dependemos de nosotros”.

Después de este encuentro ante Cincinnati, Messi se irá a Buenos Aires a jugar con la selección argentina contra Paraguay el 12 de octubre y es probable que no juegue el encuentro de Lima contra Perú el 17. Si es así llegaría a tiempo para el partido del Inter el 18 de octubre en casa ante Charlotte.

De igual modo lo importante es que Leo no se resienta de su lesión y que pueda ayudar tanto el equipo de Miami como a la albiceleste sin forzar, jugando solo los minutos necesarios.

Se espera igualmente que Jordi Alba esté de vuelta para ese partido de Charlotte el 18 de octubre y luego ambos estén en el Day Decisión el 21 de octubre ante el mismo rival, pero en Charlotte. “Messi está más cerca de volver a jugar. Como dijimos, evaluaremos de acá al viernes para ver si está en condiciones”, comentó Martino.

”Lo más importante es que está dejando atrás la lesión, de a poco va encontrando su mejor forma, viene entrenando muy bien con el departamento médico.

Después veremos qué es lo más conveniente” Messi no será el único que esté fuera con su selección. A su ausencia se une la de algunos jugadores del once titular como Facundo Farias (llamado por primera vez por Argentina), Robert Taylor (Finlandia), Kamal Miller (Canadá) y Diego Gómez (Paraguay).,

La vuelta de Messi ha creado una enorme expectativa ya que no juega desde el 20 de septiembre, donde estuvo 38 minutos sobre la cancha en el triunfo 4-0 de Miami contra Toronto. Una derrota decretaría, con total seguridad, la eliminación del equipo de Miami, por lo que se espera que el Tata ponga toda la carne en el asador. La última vez que ambos equipos se enfrentaron Miami derrotó a Cincinnati 5-4 en la tanda de penaltis, luego de un dramático empate 3-3, para avanzar a la final de la Lamar Hunt US Open Cup 2023.

Con Leo el Inter había remontado al conseguir 10 puntos de 12 posibles, pero desde que el astro argentino se lesionó, Miami solo ha sumado 2 puntos de 12 con dos empates y dos derrotas en estos cuatro encuentros, sin contar la derrota contra Atlanta y el triunfo ante Toronto.

Además de ganarle a Cincinnati, el Inter (14to con 33 puntos) necesita vencer dos veces a Charlotte (13ro con 36) para terminar con 42 puntos; además de que pierda NY Red Bulls (12do con 37) ante Toronto y Nashville y el DC United (11mo con 37 puntos) ante el Austin y empate con el NY City (10mo con 38), que a su vez necesita que caiga contra Chicago.

No está claro si este sábado Messi será titular o suplente en el once del Inter, cuyo once puede ser este: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Serhyi Kryvstov, Miller, Noah Allen; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi; Farías, Martínez y Taylor o Messi.