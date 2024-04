LIONEL MESSI es esperado por todo Miami, no solo por Inter y sus hinchas, porque más allá de la ventaja deportiva que es tenerlo, fuera del campo de juego el precio de la reventa también depende de él.

Después de haber empatado en el clásico del Sol -empate 1-1- el capitán de la Selección Argentina tuvo el descanso necesario para poder ir por un nuevo título, a pesar de que Tata Martino no aseguró su presencia tras el partido del último domingo:

"Es muy difícil asignarle un porcentaje de participación a Lionel Messi en la final de la US Open del próximo miércoles ante Houston. Vamos día a día y lo iremos evaluando en cada entrenamiento. Voy a escuchar a Lionel primero para que me diga como se siente para decidir si está apto para jugar. Nos vamos a tomar el tiempo prudencial para intentar no equivocarnos".

Lo cierto es que este miércoles 27 de septiembre a partir de las 21:30, Lionel Messi e Inter Miami buscarán obtener una nueva estrella, la que sería la segunda del capitán de la Selección Argentina y de Tata Martino desde su llegada a Miami.

Más allá de jugarse un nuevo título, Las Garzas quedaron a 5 puntos de la zona de repechaje con 15 puntos por jugarse, por los play offs de la MLS.

Inter Miami vs NYC FC, 30 de septiembre a las 20:30Chicago Fire vs Inter Miami, 4 de octubre a las 21:30Inter Miami vs Cincinnati, 7 de octubre a las 20:30Inter Miami vs Charlotte FC -postergada-, 18 de octubre a las 21Charlotte FC vs Inter Miami, 21 de octubre a las 19

Los primeros 7 de cada zona clasificarán a los playoffs, mientras que los octavos y novenos disputarán un partido entre ellos para acceder a la próxima instancia.

El único camino que tiene Inter Miami es ganar todos los partidos restantes y esperar que los demás pierdan puntos en el camino.

Este martes Las Garzas tendrán su último entrenamiento y quizás ya se pueda vislumbrar si el capitán de la Selección Argentina será de la partida.