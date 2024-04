Una reunión entre Jorge Soler y los Marlins no sería imposible, pero lo cierto es cada vez se hace más lejana. Los peces decidieron no extender una oferta calificativa al bateador designado que fuera su mejor hombre a la ofensiva antes de la fecha límite de las 5 p.m. del lunes.

Ubicada en $20.325 millones, la oferta calificativa es un contrato de un año que se designa por un promedio de los mejores 25 contratos anuales en las Grandes Ligas y que en caso de ser rechazada le habría dado a Miami la posibilidad de recibir un compensación en el Draft.

Soler, quien la temporada pasada fue al Juego de las Estrellas por primera vez en su carrera y bateó 36 jonrones, la mejor marca del club, acaba de ser nominado al Bate de Plata, de modo que presenta credenciales para renovar un buen contrato en el invierno.

Tras vivir un decepcionante 2022 debido a lesiones, Soler vivió un renacimiento justo a tiempo al remolcar también 75 carreras para un slugging de .512 y un OPS de .853, siendo una pieza fundamental en muchas de las victorias de la novena de Miami.

Su poder innegable será una mercancía de cambio muy apreciada en el mercado y a sus 32 años el cubano habrá de ponderar qué le conviene más en un momento clave de su trayectoria en Grandes Ligas, porque probablemente encuentre más afuera que esos $13 millones garantizados.

“Este ha sido un año excelente’’, declaró Soler en la jornada final del 2023.

“La he pasado muy bien aquí con los muchachos. Tenemos muy buena química. Los coaches, que la mayoría son nuevos este año, me han dado todo el apoyo. Creo que son excelentes entrenadores. El manager es excelente y sus coaches buenísimos. Me gustaría quedarme con la misma familia, pero Dios es el que sabe para dónde vamos’’.