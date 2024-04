NOVAK DJOKOVIC vuelve a reescribir la historia. Una y otra vez. No sólo sumó un título de Grand Slam más para su impresionante palmarés sino que se convirtió en el tenista masculino más ganador de la historia.

El serbio conquistó el US Open tras derrotar a Daniil Medvedev, de 27 años y número 3 del mundo, por 6-3, 7-6 (7-4) y 6-3, en un partido de alto nivel de más de tres horas.

Su nueva corona representa el número más deseado en el tenis: es su 24° Grand Slam, igualó a la australiana Margaret Court, quien ostentaba el histórico récord, y se distanció de los 22 de Rafael Nadal.

"Estar en la historia de este deporte es algo increíble. Siempre quise ser el mejor del mundo, pero cuando comencé a soñar nuevos sueños no pensaba que estaría hablando de 24 títulos de Grand Slam. En los últimos dos años me di cuenta de que tenía chances de hacer historia", reflexionó durante la ceremonia de premiación en el Estadio Artur Ashe.

"No quiero ser repetitivo pero estoy viviendo mi sueño desde pequeño. Hemos tenido que sobrevivir dos guerras. Mis padres se sacrificaron mucho para que yo pudiera jugar. Me apoyaron para jugar este deporte, que es muy costoso. Me enamoré del tenis y nadie en mi familia lo había jugado. Mi resiliencia fue tremenda: toda mi gente creyó en mí", recordó el oriundo de Belgrado.

Con su victoria en la final, Nole ganó por cuarta vez en Flushing Meadows, adonde regresó tras dos años de ausencia por las restricciones por Covid en el país, y repitió lo logrado en las ediciones de 2011, 2015 y 2016.

Además, el balcánico recuperará el número uno del mundo en la culminación de un año casi perfecto. En la temporada 2023, Djokovic jugó todas las finales de Grand Slam, con festejos en las de Australia, Roland Garros y Estados Unidos. Sólo perdió la de Wimbledon ante Carlos Alcaraz.