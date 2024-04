PEP GUARDIOLA es una de las voces más calificadas en el mundo del fútbol. Considerado por varios expertos como el mejor entrenador de la historia, en esta ocasión se sumó al debate sobre la comparación entre su Barcelona y la Selección Argentina.

Semanas atrás, Lionel Messi dio su parecer sobre el mejor equipo que él integró tras la victoria argentina en Lima sobre Perú por Eliminatorias.

El capitán del seleccionado albiceleste consideró que aquel "Barcelona es el mejor de la historia. Pero este equipo (la Selección Argentina) está muy cerquita".

Guardiola fue consultado sobre este debate en rueda de prensa y contestó que “con la intuición y la cualidad que tiene Messi de analizar todo lo que pasa en el campo de juego y, además, él ha estado en los dos equipos. ¿Por qué no creerle? No puedo hablar de Argentina porque vi pocos partidos en la televisión, pero no estoy allí".

"Él ha estado. Estuvo en Barcelona y ahora está en Argentina. Si él dice eso, yo debería creerle. Así que está bien. Es un gran cumplido. Así que si estás cerca del equipo campeón del mundo, ¿qué podría decir? Es bonito”, amplió el DT de Manchester City.

Pep, la final contra Francia y el gen argentino

Guardiola siempre elogió la calidad del fútbol argentino y de sus jugadores. En esta ocasión, Pep destacó que “la calidad individual que Argentina tiene en los potreros, en sus defensores y en todo… por eso son Campeones del Mundo. No sos Campeón del Mundo si no tenés algo especial en todos los aspectos, especialmente en habilidades. Y es increíble la mentalidad”.

"Argentina realmente me sorprendió en los momentos difíciles del Mundial. Como en cuartos o en la definición. Creo que la primera mitad contra Francia, en este nivel de calidad, es muy difícil de encontrar. Fue una de las mejores finales que he visto", concluyó.