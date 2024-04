RACING oficializó este miércoles la venta de Aníbal Moreno a Palmeiras, último semifinalista de la Conmebol Libertadores.

El mediocampista se irá de la Academia una vez que finalice la Copa de la Liga, certamen a la que le queda una fecha antes de los cruces de cuartos de final.

El volante de 24 años, surgido de las divisiones menores de Newell's, firmó su contrato con el Verdao hasta diciembre de 2028.

"La verdad es que me recibieron muy bien, todo estaba muy tranquilo. Agradezco la forma en que todos en el club me trataron. La estructura es muy buena, estoy muy contento con todo. Quiero agradecer a la familia de Palmeiras por su bienvenida. Voy a dar lo mejor de mí y espero que podamos escribir una hermosa historia juntos", declaró Aníbal Moreno.

"Me he enfrentado a muchos clubes brasileños, es diferente al fútbol argentino. El fútbol brasileño es muy competitivo y eso me alegra. Prometo dar el 100% en el campo, soy muy intenso y siempre me pongo a disposición del grupo", agregó el mediocampista central.

Palmeiras es líder en soledad del Brasileirao, a cuatro fechas del cierre. En sus filas cuenta con otro argentino: José López, el ex delantero de Lanús.

LA PRESENTACIÓN DE ANÍBAL MORENO EN PALMEIRAS: