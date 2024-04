RAFAEL NADAL permanece inactivo desde enero. Su último torneo fue el Abierto de Australia, en el que perdió en la segunda ronda ante el estadounidense Mackenzie McDonald.

Con una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, el español había anunciado que regresaría recién la próxima temporada para despedirse del tenis, aunque no tiene claro cómo será el devenir de los acontecimientos.

En medio de su inactividad el ex número uno del mundo había ofrecido una entrevista en la que había generado polémica en torno a la pelea por ser el mejor tenista de la historia que mantuvo con Novak Djokovic.

En esa nota había expresado: "No siento nada cuando le veo ganar un Grand Slam; no me cambia el discurso cuando voy por delante o por detrás. Me hubiera gustado ser el tenista con más Grand Slams de la historia, sin ninguna duda. De esto se trata el deporte, de intentar ser lo mejor posible. Pero no ha sido una obsesión, no me frustra".

Con ironía, además, había agregado: Con 22 Grand Slams se puede vivir frustrado: creo que Novak en ese sentido lo vive de una manera más intensa que como lo he vivido yo. Para él sí hubiera sido una frustración no conseguirlo. Y a lo mejor por eso lo ha conseguido: ha llevado la ambición al máximo. Yo he sido ambicioso pero con una ambición sana que me ha permitido ver las cosas con perspectiva, no estar frustrado, no cabrearme más de la cuenta cuando las cosas no iban bien. Es mi forma de vivirlo y de sentirlo. También son culturas distintas: cada jugador y cada país viven las cosas de una manera diferente. Yo lo he vivido de esta manera y estoy feliz con ello".

Ahora, después del revuelo que tomaron sus declaraciones, Nadal habló con el diario AS y, de cierto modo, intentó limpiar esa imagen y enterró la discusión: "Yo creo que los números son los números y las estadísticas son las estadísticas, y en ese sentido, creo que él tiene unos números mejores que los míos y eso es indiscutible. A mí no se me cae ningún anillo ni tengo un ego tan grande como para intentar maquillar una realidad que no es. Esta es la verdad".

Y extendió su postura: "Lo demás son gustos, inspiración, sensaciones que te pueda transmitir uno u otro, que te pueda gustar más uno u otro. Creo que, con respecto a títulos, Djokovic es el mejor de la historia y en eso no hay nada que discutir. Después, como siempre, cada uno puede combinar la historia a su antojo, decir que yo he sufrido muchas lesiones. Mala suerte para mí o mala suerte que haya tenido el cuerpo de esta manera. Él ha tenido otro y de alguna forma eso también es parte del deporte".

Para cerrar manifestó: "Le felicito por todo lo que está consiguiendo y no por eso me causa ningún tipo de frustración. Lo he dicho cuando era yo el que ganaba más Slams, lo dije cuando estábamos empatados y lo digo ahora que voy por detrás. No voy a ser yo el que intente a través de una lucha personal, querer ser lo que no soy. Lo que es, es y lo que no es, no es. Digo esto muy satisfecho con todo lo que yo he hecho".