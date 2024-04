Lionel Scaloni dejó sus sensaciones luego de la dura caída por 2-0 de la Selección Argentina contra Uruguay en el marco de la quinta fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en La Bombonera.

"La verdad que fue un partido donde no estuvimos nunca cómodos. Ellos merecieron el triunfo, sin dudas. No encontramos los caminos nunca, esa es la realidad. Intentamos en el segundo tiempo corregir con alguno cambio pero bueno, parece que no era el día. Pero repito, es mérito de ellos por como jugaron", inició el entrenador campeón del mundo.

"Lo tendría que pensar bastante o mirar el partido pero en el poco tiempo que pasó creo que ellos fueron mejores, esa la realidad. No estuvimos en el partido y después bueno, podré analizar mirando bien el desarrollo pero el rival a veces juega y hay que felicitarlo la verdad", destacó en relación al adversario de turno que le propinó su sexta derrota como entrenador de la Albiceleste a cinco años del inicio de su ciclo.