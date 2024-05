ARIES



Madre mía, Aries, estás tan agotado tanto física como mentalmente que eso ya está empezando a pasar factura. Te sientes desconectado contigo mismo, con tu gente, con tus amigos, con tu vida social en general y mira que eso es raro en ti. Has pasado por una racha un poco complicada, de mucho estrés, muchos cambios emocionales, mucha presión y ahora te sientes totalmente derruido. Pero esta semana va a cambiar todo, porque desde este mismo lunes, el Sol estará en Géminis y las vibras serás más ligeras, más divertidas, más alegres.

Es un buen momento para empezar a hacer negocios y centrarte en tus planes de futuro. Esta semana vas a comunicarte, vas a sacar a la luz algo en lo que llevas mucho tiempo trabajando en silencio. Te ha costado mucho, porque siendo sinceros, Aries, tú no eres una persona que se guarde todo para ti. Te gusta gritarlo todo a los cuatro vientos. Y esta semana, cuando estés preparado para soltarlo, te sentirás más libre que nunca.

Este jueves marcará un antes y un después en tu vida, Aries. Y más en el mood en el que estás ahora mismo. Aunque comiences la semana estando un poquito desubicado, como si no supieras hacia donde tirar, la Luna Llena en Sagitario del jueves va a darte una energía súper positiva. Vas a recuperar por completo esa good vibe que tanto te representa y que tanto has echado de menos estas últimas semanas.

La fuerte luz de la Luna Llena te iluminará el camino y te ayudará a decidir cuáles son los próximos pasos que debes dar. Sobre todo en el amor, Aries, hay una persona que está expectante por saber lo que tienes que decir. Venus está de tu parte, así que no tengas miedo a tener esa conversación con tu crush o a probar cosas nuevas con tu pareja.

Esta semana aléjate de personas que hayan nacido bajo signos de tierra como Tauro, Virgo o Capricornio ya que pueden ser demasiado cargantes para ti y tú ahora buscas otra cosa… Feliz semana.

TAURO



Salimos de tu temporada, Tauro, pero no pasa absolutamente nada. Porque ahora comienza la temporada de Géminis y va a darte toda esa buena vibra que necesitas. Este tiempo de atrás has estado demasiado encerrado en ti mismo, pensando en todo, dándole mil vueltas a todo lo que te pasaba. Pero ahora toca salir de ese caparazón y seguir celebrando y disfrutando de la vida. De hecho, Tauro, comienza una temporada en la que vas a estar súper sociable. Tanto que incluso vas a sorprenderte a ti mismo.

Está bien que apoyes a esa persona que tanto te importa y que sientes que necesita que alguien esté a su lado. Pero recuerda, no privarte de planes que te apetecen, de cosas que quieres hacer solo para darle más ánimos. No dejes que NADIE te robe la energía, Tauro, y menos ahora. Puede que alguien te esté ‘absorbiendo’ un poco, pero esta semana tienes que abrir los ojos y cambiar el chip. Puedes seguir apoyando a esa persona de mil maneras diferentes.

Cuidado con la rabia acumulado por culpa de lo traicionera que es la gente, Tauro… No puedes con la gente que te oculta cosas o la gente que va actuando a tus espaldas. No se dan cuenta de que la verdad siempre sale a la luz y… ¿qué ha pasado? Pues que ha salido ahora. Esta semana vas a enterarte de lo falsa que puede llegar a ser la gente, pero no puedes dejar que esto afecte a tu mood. No pasa nada si te enfadas un momento o si quieres mandarlo todo a la mi3rda, pero, Tauro, ya está. No le des 1500 vueltas porque al final esa persona conseguirá salirse con la suya…

Este jueves va a ser un día que marcará un antes y un después en todo tu mes de mayo, Tauro. Habrá una Luna Llena súper brillante en el cielo que te animará a hacer todos los cambios de vida que tanto necesitas. ¿Llevas tiempo pensando en un cambio de look? ¿De armario? ¿De ciudad? ¿De trabajo? ¿De relación? Pues ahora es el momento. No tengas miedo de aceptarte a ti mismo, Tauro. Se acabó lo de vivir por y para los demás, ahora toca vivir por y para ti mismo. Feliz semana.

GÉMINIS



Estás brillando, Géminis, estás deslumbrando a todo el mundo que se te pone delante. ¿Por qué? Porque hoy mismo comienza tu temporada. El Sol oficialmente ha entrado en tu signo y ahora comienza TU MOMENTO. No habrá nadie con más fuerza y con más poder que tú durante las próximas semanas. Uf, Géminis, no eres consciente de todas las buenas noticias y de los buenos momentos que te esperan a partir de ahora. Tu vida va a dar un cambio de 180 grados que te va a dejar en shook.

Desde que empezó el 2024 has estado en un mood un tanto raro y lo sabes. Como si vivieras en una crisis existencial constante de la cuál no sabías cómo salir. Pero a partir de esta semana todo cambia definitivamente, Géminis. Es como si de repente recordaras cuál es el verdadero significado de la vida. Hay que dejar de darle tanta importancia al trabajo, al dinero, a las personas que te han hecho mal y empezar a invertir todo tu tiempo y tus ganas en ti mismo y en las personas que cada día hacen algo (por pequeño que sea) por hacerte feliz.

Este jueves sucede la gran Luna Llena de tu temporada, Géminis, así que marca esta fecha en tu calendario porque además, ese mismo día, Venus, planeta del amor, entra en tu signo. Vas a entrar en una buena racha y no va a hacer quién te gane.

La luz de la Luna Llena va a revelar muchas cosas sobre tus relaciones y vas a reflexionar al máximo sobre cómo influyen ciertas personas en tu vida. Ahora que estás en un buen momento, merece la pena dejar de lado esas relaciones o esas personas que no vibran a la misma frecuencia que tú. Y no pasa nada, Géminis, la vida sigue.

El sábado, Júpiter, planeta de la suerte y de la expansión, entra en tu signo también y no sabes la de buenas noticias que va a traer este movimiento a tu vida. Tu confianza aumenta y hará que tu magnetismo sea imparable. Géminis, es momento de empezar a creer en ti, porque vales más de lo que crees. Feliz semana.

CÁNCER



Esta semana necesitas rodearte de gente que se queda a tu lado por lo que eres, por lo bueno y por lo malo, Cáncer. Sientes que hay mucha gente centrada solo en tu lado oscuro, gente que solo se fija en tus defectos, en tu carácter cambiante. Y la verdad es que está haciendo que solo te fijes en lo malo y menosprecies tu carácter tan especial. Esta semana tienes que huir de esa gente que solo sabe criticarte, que está esperando constantemente que hagas algo malo para echártelo en cara. Por favor, un poquito de buena vibra que no cuesta nada.

Te agobia un poco cierta situación, cangrejo, porque sientes que sin querer estás haciendo daño a gente que es importante para ti, gente a la que quieres bastante. Estás trabajando día a día para mejorar, pero no logras dar con la clave de ese problema. Esta semana no dudes en tener esa conversación con esa persona a la que tanto quieres. No hay nada mejor que aclararlo todo desde el principio, simplemente para que sepan la verdad sobre tu corazón.

Esta semana tus poderes intuitivos van a aumentar al máximo. De hecho, hasta tú mismo/a te vas a asustar, Cáncer, porque tu mente va a hacer click en muchas cosas. Vas a quedarte en shook al llegar a ciertas conclusiones. Este chute de intuición se debe al comienzo de la temporada de Géminis. No te asustes si por las noches tienes sueños que se sienten súper reales. Anótalos todos porque pueden tener un significado muy importante.

La Luna Llena del jueves marca un punto de inflexión bastante grande en tu rutina diaria. Vas a quitarte de encima una situación bastante pesada que te estaba costando tus horas de sueño. Esta Luna en Sagitario te pide que POR FAVOR priorices al máximo el amor propio. Esta semana tu prioridad es cuidarte a ti mismo. Pasar más tiempo a solas, preparar una cita contigo mismo, hacer lo que a ti te apetezca y no como hacer siempre, lo que les apetezca a los demás.

Prepárate porque se acerca un viaje MUY importante para ti. Esta semana intenta cerrar asuntos pendientes o empezar a planearlo todo. No hay que dejar nada para el último momento, ¿ok? Feliz semana, cangrejito.

LEO



Esta semana vas a obligarte a cambiar el chip por completo, Leo. Se acabó lo de ir lamentándose por las esquinas, lo de montar un drama de la nada, lo de tirarse horas y horas comiendo techo. Esta semana vas a volver a recuperar ese espíritu optimista que tanto te caracteriza. Se acabaron las tonterías y punto. Hay que volver a renacer. Y no hay que culparse tanto por tener una semana mala. La vida es así, a veces se gana y a veces se pierde. ¿Lo mejor? Que de todo se aprende y tú de todo esto vas a sacar un aprendizaje enorme.

Pasado pisado, Leo, y PUNTO. El pasado está ahí para los buenos recuerdos y para las lecciones que te ha hecho aprender. Y no para lastimarse. Esta semana oblígate a pensar en el futuro, a mirar hacia delante y no darle más vueltas a lo mismo de siempre. Eres humano e igual que empatizas con los demás, tienes que empatizar contigo mismo. Seguro que si una persona a la que quieres estuviera pasando por lo que estás pasando tú no la tratarías tan mal como te tratas a ti mismo.

Este lunes comienza la temporada de Géminis y lo vas a notar mucho. De repente las preocupaciones pesan menos y lo único que te apetecerá será pasártelo bien con los tuyos. Esta semana tu vida social vuelve a tomar el peso que se merece, Leo. El trabajo, los dramas y las responsabilidades van a pasar un segundo plano durante este tiempo y la verdad es que vas a sentir que te quitas un peso de encima.

Necesitas más a tus amigos para vivir, aunque te cueste reconocerlo, son la gasolina de tu vida. Esta semana vas a apuntarte a TODO lo que te propongan y si no proponen nada, serás tú la cabeza pensante de todos los planes. La Luna Llena en Sagitario de este jueves va a llenarte a FULL de energía. En serio, Leo, vas a sentirte imparable a mitad de semana, como si te hubieras tomado litros de cafeína.

Cuidadito porque esta semana podría empezar a surgir una atracción especial por una persona que hasta ahora has visto como un amigo… Alguien de signo Géminis, Libra o Sagitario podría empezar a llamarte la atención… Feliz semana, Leo.

VIRGO



Tu salud mental ahora es lo primero, Virgo, y esta semana vas a tener que trabajar duro para que nada te afecte. Por eso, ahora tienes que ser más Virgo que nunca y construir una barrera protectora para que las cosas te resbalen como nunca antes lo han hecho. Porque, Virgo, vas a encontrarte con mucha maldad en los demás. Hay gente que no soporta ver cómo estás cumpliendo tus sueños, cómo estás saliendo adelante después de todo lo que has vivido. Esta semana lo más importante es protegerte de envidias, de comentarios, de la mala energía de los demás.

Tienes que ir a tope con las decisiones que has tomado, Virgo. Ve a mu3rte con ellas. No está siendo un camino fácil, está costando más de lo que te imaginabas, pero eso no va a ser motivo para rendirte. Esta semana, poco a poco, según vaya avanzando, empezarás a sentirte orgulloso de haber hecho ciertas cosas en cierto momento. Eres un signo de tierra súper transparente y ahora vas a defender la honestidad y tu propia verdad bajo capa y espada.

Emocionalmente va a ser una semana intensita en la que te replantees muchas cosas… Habrá crisis existenciales en las que te preguntes a ti mismo si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal. Pero todo llegará a su fin el jueves, con la increíble Luna Llena en Sagitario que brillará en el cielo. Esta Luna Llena viene a darte un toque de atención y a recordarte cuáles con las cosas que de verdad merecen la pena ahora.

Muchas veces te encierras y te obsesionas por problemas que solo existen en tu cabecita, Virgo. Y gracias a esta Luna vas a ser capaz de relativizar un poco y de darte cuenta de que lo que más necesitas ahora es pasar más tiempo con tu gente, de hacer cosas que de verdad te llenen.

En el amor, esta semana algo va a hacer que destaques entre la multitud. Alguien de signos de agua como Cáncer o Escorpio podría cruzarse en tu camino. Feliz semana.

LIBRA



Eres una b0mba de relojería a punto de explotar, Libra, y que no te extrañe que explotes esta semana en el momento que menos te lo esperes. Tu paciencia se ha consumido en todos los sentidos y te gustaría saber dónde poder comprar un poco más de ella. Tu cabeza va a mil por hora, tienes pensamientos de todo tipo, pero sobre todo tóxicos contigo mismo. ¿Sabes lo que te pasa, Libra? Que te come la rabia por dentro al ver que la gente no valora todos los esfuerzos que haces. Estás dejándote la piel en lo laboral, pero también en tus relaciones y parece que no hay ni una sola persona capaz de darte las gracias o de felicitarte por lo que haces.

Esta semana deja que las cosas fluyan y tampoco de autocastigues tanto por lo que no funciona como a ti te gustaría. Tampoco tienes que obsesionarte tanto por los problemas (sobre todo los laborales). Recuerda que trabajas para vivir y no vives para trabajar ¿ok?

Es el momento perfecto para manifestar y sí, Libra, para ilusionarse un poco también. No tengas miedo al cambio, porque ahora es el momento perfecto de darle una vuelta a todo lo que ya te aburre o no te aporta nada. Eres un signo de aire que siempre está en constantemente movimiento y si no lo estás, todo empieza a pudrirse. Necesitas oxigenar un poco tu mente, tu vida, tu rutina. Te morirás por dentro de nervios, tendrás mucho miedo, pero al final agradecerás haber tomado ciertas decisiones.

Este lunes comienza la temporada de Géminis, tu compañero de aire, y eso va a hacer que renueves un poco las energías y empieces la semana con un cambio de chip bastante grande. Libra, vida solo hay una como para amargarse por cosas que no dependen de ti.

El jueves hay una brillante Luna Llena en Sagitario que va a darte el chute de energía y de optimismo que tanto necesitas. Libra, es el momento perfecto para manifestar. ¿Sabes cómo hacerlo? Visualízate e imagínate viviendo ese momento que tantas ganas tienes de que llegue. Cuando menos te lo esperes, recibirás una llamada que puede cambiarlo todo. Feliz semana.

ESCORPIO



Se acabaron las tonterías. No quieres malgastar más tu tiempo en discutir, en estar de malos rollos con nadie, de agobiarte con los problemas. Te has dado cuenta de que el tiempo es lo más valioso que tienes y no quieres malgastarlo en más tonterías. Por eso, Escorpio, esta semana intenta dejar aparcado tu lado oscuro (que no es pequeño) y centrarte en todo lo positivo que tienes ahora, en todo lo bueno que te está dando la vida. En cuanto empieces a tener una mentalidad mucho más positiva, vas a ir viendo que todo empieza a salirte mejor…

Tienes muchas ideas en la cabeza, pero tienes que centrarte en una sola. Está bien soñar despierto, dejar fluir tu creatividad, arriesgar, probar cosas nuevas, pero tienes que ir sobre seguro, tienes que agarrar fuerte lo que ya tienes y explotarlo al máximo. Sobre todo, en lo laboral, estás a punto de tomar decisiones importantes, pero es mejor que andes con pies de plomo y seas muy consciente de todos los riesgos que suponen.

Casi nunca haces caso a los consejos de la gente, Escorpio, y eso está bien. Porque al final tú solito eres capaz de sacarte las castañas del fuego y las cosas casi siempre te salen bien cuando te fías de tu instinto. Pero esta semana escucha lo que te dice la gente. A veces viene bien tener una segunda opinión. Fíate de la palabra de los demás porque puede resonarte bastante por dentro. No menosprecies los consejos de NADIE porque pueden cambiarlo todo.

Tu vida está a punto de entrar en una nueva etapa, Escorpio, y la verdad es que tienes que hacer algo que marque un antes y un después. Este lunes comienza la temporada de Géminis, así que arriésgate a hacerte un cambio de look que te haga distinguir de la vida que llevabas antes de la que llevas ahora.

La Luna Llena en Sagitario trae noticias muy positivas para tu carrera, tu trabajo, tu vida laboral. Es momento de soñar a lo grande, SIEMPRE teniendo los pies en la tierra, Escorpio. En el amor, alguien puede jugar muy sucio contigo esta semana. No te fíes de personas Acuario o Leo, puedes esconder algo oscuro… Feliz semana.

SAGITARIO



Sagitario, esta semana TODO va a cambiar y sí, vas a agarrar todas tus fuerzas y a seguir luchando como nunca antes lo has hecho. Es cierto que ya empiezas a cansarte de tener que luchar y lo que quieres es que te lo den todo hecho para poder irte de vacaciones durante dos meses seguidos por lo menos. Pero, vamos a ser realistas… Sagi, tú lo que ahora tienes que hacer es explotar al máximo tu potencial. Porque te estás dando cuenta de que no es apto para este mundo. Mucha gente lo ve y sabes que puedes llegar muy lejos…

¿Qué está pasando? Que hay personas que parece que su propósito diario es cortarte las alas e intentar meterse en tu vida para cambiar tus planes. No saben que se han topado contigo y que no vas a dejar que nadie toque lo tuyo. Esta semana, Sagi, vas a ser fuerte y quizás tengas que tener una conversación subidita de todo con alguien. Hace mucho que tienes ganas de decirle cuatro cositas y de ponerle los puntos sobre las íes a cierta persona. Uf… Que a gusto te vas a quedar cuando lo hagas.

Esta semana algo dentro de ti te va a decir que te apoyes en tus amigos de toda la vida, en la gente que día a día se preocupa de ti. La temporada de Géminis llega para recordarte la importancia de la amistad. El Sol en Géminis a partir del lunes va a hacer que te centres más en tus relaciones, no solo de amistad, sino también de amor. Si estás empezando a conocer a alguien y compartes intereses romántico, esta semana te encontrarás con un nuevo compromiso.

El jueves te sentirás lleno de energía, Sagitario, por la Luna Llena que hay en tu signo. Hasta tal punto que serás incapaz de controlar tus palabras, tus acciones, tus intenciones. Sin duda, esta semana marcará un antes y un después en tu vida. Vas a estar súper emocional y vas a reflexionar mucho sobre la huella que quieres dejar en el mundo y en los demás. Esta Luna marca un punto de inflexión en tus relaciones más cercanas. Hay que dar un paso más y alejarse de esa gente tóxica que te ha hecho mucho daño. Esta semana ten cuidado con gente Escorpio y Cáncer y protégete al máximo de su energía. Feliz semana.

CAPRICORNIO



A veces hay que parar para recargar las energías, Capricornio, y no pasa nada. Estás a punto de explotar… Has guardado demasiado tus emociones. Pensaba que tú solo podrías con todo, pero te estás dando cuenta de que esto es más duro de lo que te imaginabas. No pasa nada. Esta semana para, pide ayuda y sobre todo, intenta ser sincero con la gente que te rodea. No pongas excusas, no sigas fingiendo que todo va bien cuando no es así. Esta semana tu misión es liberarte. Una vez que seas capaz de hablar de lo que te pasa, lo verás todo diferente.

Estás de suerte porque este lunes comienza la temporada de Géminis y va a hacer que te desinhibas bastante y que empieces a dejar de darle tanta importancia a tonterías y a asuntos del pasado. El Sol en Géminis viene para recordarte la importancia de vivir el presente. Es momento de probar cosas nuevas que te hagan sentirte vivo. Esta semana sentirás que esa luz que siempre ha estado ahí y que parecía haber desaparecido las últimas semanas, regresa a tu vida.

Tienes que dejar de pasar por alto el comportamiento de los demás y menos de gente que te roba toda tu energía. Sobre todo en lo laboral, intenta poner freno a esa gente que quiere aprovecharse de ti a toda costa. Eres muy inteligente, Capri, y esta semana vas a sacar tu inteligencia a relucir.

Con la luz de la Luna Llena de este jueves en Sagitario vas a ver cosas que hasta ahora estaban ocultas. Van a salir a la luz verdades un poco crudas y no aptas para todo el mundo. Pero eres fuerte y está claro que prefieres conocer la verdad a vivir engañado durante toda tu vida. Esta Luna Llena trae unas energías MUY fuertes, incluso puede que te cueste conciliar el sueño, pero tómate tu tiempo. Aprovecha para hacer lo que a ti te apetece y no dar explicaciones a los demás.

En el amor, no tengas miedo de compartir lo que tienes con esa persona que tanto te gusta. En especial, esta semana sé cariñoso con personas Tauro o Piscis. Tienen algo muy bueno que aportarte… Feliz semana.

ACUARIO



Has tomado decisiones drásticas, Acuario, que sabes que van a cambiar tu rutina, tu día a día. Decisiones a las que te va a costar acostumbrarte, pero lo vas a conseguir sin duda alguna. Esta semana es súper importante cultivar al máximo la fuerza de voluntad y hacer cosas que te mantengan distraído y no te hagan recaer en esa persona, en ese hábito, en eso tan tóxico que has sacado de tu vida. Esta semana sentirás que de una forma u otra, comienza una nueva etapa de tu vida y no habrá nada ni nadie que te la arruine. Y punto.

Puedes ser una persona súper independiente, Acuario, pero tu amor siempre es y siempre será incondicional. Estás en un punto en el que te sientes un poco decepcionado con ciertas personas (ciertos amigos) ya que no son capaces de ver lo mucho que te entregas y lo mucho que das. Y a cambio no recibes ni la mitad. Tampoco pides mucho, tan solo recibir lo mismo que tú das, ni más ni menos. Esta semana hazles ver que si no te valoran, te vas a ir. No es una amenaza, es un aviso de lo que va a pasar.

El Sol entra en Géminis este mismo lunes y, Acuario, hará que tengas muchas ganas de arriesgar, de tomar decisiones locas, de recuperar ese ritmo de vida que a ti te gusta. Comienza una temporada en la que casi no vas a entrar en casa, la verdad es que lo necesitabas al máximo. A partir de este lunes tendrás muchas ganas de conocer a gente nueva, de probar sitios nuevos. No necesitas la compañía de nadie y lo sabes. Si te apetece ir a un sitio y nadie de tus amigos/familia quiere, no dudes en ir tú solo. Puedes perderte algo increíble si no vas.

El jueves verás con tus propios ojos el fin de algo en lo que llevas trabajando mucho tiempo. La Luna Llena en Sagitario del jueves 23 sin duda marcará un antes y un después en tu vida. Su energía será salvaje, rebelde y muy loca, a ti eso te encanta. Aprovecha para recargarte al máximo y disfrutar sin preocupaciones. Esta semana vas a tomar decisiones muy impulsivas, pero, Acuario, así eres tú. Habrá gente que intente dejarte mal, pero ellos mismos se van a dar cuenta de que no haces daño a nadie siendo tal y como eres.

Si has estado estancado en una relación romántica que no te pertenecía, esta semana vas a liberarte al máximo, Acuario. Las cosas van a avanzar porque por fin vas a conseguir quitarte esas cadenas que te pusieron encima. Esta semana se trata de escapar. Feliz semana.

PISCIS



Estás súper centrado en conseguir lo que siempre has soñado, Piscis. Estás en un estado de calma, de paz mental, que ni siquiera tú te lo crees. Esta semana se trata de manifestar al máximo y tener en mente cuál es la meta que quieres conseguir. No tiene por qué ser algo material, o algo relacionado con lo laboral. Siendo Piscis, tus metas son más emocionales o más románticas, pero también hay que luchar por ellas. Esta semana mantén en mente lo que quieres y no bajes tus expectativas por nada ni por nadie del mundo.

Va a ser una semana muy familiar y muy emocional en la que te rodees de gente que sabes que solo te da amor del bueno. Piscis, has vivido ciertas cosas que te han hecho recordar el significado de la palabra ‘familia’. Esta semana vas a invertir mucho tiempo en esas personas que forman parte de tu día a día y que te dan el amor que necesitas. Este lunes el Sol entra en Géminis y la verdad es que vas a recuperar tu lado más social. Vas a tener muchos planes, pero recuerda que necesitas tiempo a solas para recargar tus energías…

La Luna Llena del jueves trae muy buenas noticias para ti. La verdad es que va a ser súper positiva. Eso sí, Piscis, tienes que ser paciente. Estar todo el rato pendiente no va a hacer que las cosas lleguen más rápido. Tan solo recuerda que esta Luna Llena va a hacer que el Karma esté de tu parte y te dé todo lo que te mereces.

En el amor, esta semana ten cuidado con personas nacidas bajo el signo Libra o Géminis. Ten cuidado con personas que no tienen claro lo que quieren y que solo hacen que te estés comiendo la cabeza todo el rato. Ahora mismo tu corazón no necesita eso y lo sabes… Feliz semana.