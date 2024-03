Horoscopo semanal

ARIES

Estás mirando demasiado hacia dentro, Aries, modo introspectivo total. Esta semana querrás mandarlo todo a la mi*rda porque es cierto que andas un poco justo de paciencia últimamente. Pero tienes que contenerte un poco e intentar controlar tus palabras estos días. Tu temporada está a punto de empezar y ahora toca hacer un poco de limpieza y colocar la balanza para todo lo que está por llegar. Mira hacia dentro, saca todo lo que ya no sirve. A veces es necesaria una lloradita para seguir existiendo.

Tienes una persona en mente… Hay alguien que te atrae más de la cuenta y quieres hacer todo lo posible por gustarle, por seducirle. Aries, eres MUY descarado y si esa persona no conoce ya cuáles son tus intenciones, no le quedará mucho. Esta semana ve a por todas, sin miedo a nada. No dejes que lo que te dicen los demás te frene. Tú nunca has sido de esas personas que van haciendo caso a los consejos de los demás.

Además, este lunes 11, Venus, planeta del amor, entra en Piscis, y las vibes serán SÚPER románticas, Aries, y mira que eso es raro en ti. Aprovecha para declarar tus sentimientos de una forma que nunca antes has hecho. Si ya tienes pareja, esto también se aplica a ti. Siempre es él/ella quien tiene detalles contigo, pero ahora, se cambian las tornas y serás tú quién le deje una notita con un ‘te quiero’, quien prepare la comida, quién reserve en ese restaurante.

Después de la tormenta, llegará la claridad. Aries, a partir de esta semana, cuando te deshagas de todo lo que ya sobra, empezarás a verlo todo mucho más claro. Poco a poco vas a volver a tomar las riendas de tu camino y a recuperar las esperanzas por tu futuro. Esta semana calienta que sales, Aries… Feliz semana.



TAURO

Tus expectativas te juegan malas pasadas, Tauro, pero no pasa nada. Para eso estás tú, para luchar, para no rendirte, para ser fuerte y no abandonar a la primera de cambio. Nadie dijo que fuera fácil. Quizás te está costando más de la cuenta adaptarte a este nuevo cambio, pero por difícil que lo veas, no abandones ni se te ocurra dejarlo todo. Tú estás preparado para esto y para mucho más, aunque no lo creas. Se trata de ir aprendiendo día a día, de ir confiando en ti y de no dudar ni un seguro de todo lo que vales.

Hay que ir directos al grano: esta semana no descuides tus amistades, Tauro. Es duro aceptarlo, pero si te pones a pensar, empiezas a ser consciente de que últimamente no has invertido tiempo de calidad en esas personas que siempre están ahí. Si hay alguien que de verdad te entiende, te comprende y te dice la verdad siempre son tus amigos.

Por muy enamorado que estés (si lo estás), por muy centrado en tus asuntos que estés, tienes que sacar más tiempo con esas personas, Tauro y lo sabes. Pones mil excusas y al final decides quedarte en casa antes de pasar un buen rato con ellos, pero eso, esta semana no va a pasar. J*der, sé tú quién proponga un plan chulo, quién cancele otros planes para hacer algo diferente. Pon de tu parte si no quieres perder a esos amigos que son tan importantes para ti.

Si estás soltero/a, reforzar esa amistad con tus amigos puede que hacer que estos te presenten a gente nueva con la que puede surgir el amor. Si, Tauro, esta semana podrías llegar a conocer a alguien a través de tus amigos que capte tu atención durante la próxima temporada. ¿Quieres encontrar el amor? Pues pasa más tiempo con tus amigos. Eso es lo que toca ahora. Feliz semana.



GÉMINIS

Vamos Géminis, hay que empezar a mover el culo y luchar por lo que te mereces. Está claro que el camino que has elegido no va a ser fácil, pero lo has elegido tú, así que no te rindas ahora. Esta semana vas a tener que ponerte las pilas de verdad, obligarte a salir de la cama y salir a buscar esas oportunidades que te mereces. Vas a tener que trabajar duro, estudiar mucho, dejarte la piel, pero es lo que toca. Puede que la pereza se apodere de ti en muchas ocasiones, pero eres fuerza y puedes luchar contra ella si te lo propones.

Esta semana tienes que obligarte a enfrentarte a ciertos miedos. ¿Dónde ha quedado ese Géminis valiente, que se lanza sin pensar en nada más, solo en sí mismo? ¿Ese Géminis al que le da igual la opinión de los demás? Hay que traerle como sea de vuelta a la tierra. Es cierto que últimamente estás en un mood mucho más introspectivo que no te representa mucho. Tienes que darte tu tiempo, pero cuidado con eso de darte demasiaaaaado tiempo.

No dejes que tus inseguridades te venzan en este camino, Géminis… Ten cuidado esta semana porque puede que sean tu peor enemigo. Parece que hay una voz en tu interior que no para de repetirte que no sirves, que no eres capaz. No te agobies, porque no merece la pena. Apóyate mucho en la gente que tienes cerca y deja que te regalen los oídos un poquito. Haz caso a lo que ellos te dicen, porque vales mucho más de lo que piensas. Solo que a veces, tu lado oscuro quiere hacerse presente cuando no debe…

Este sábado, tu regente Mercurio entra en Aries y el té estará servido. Esta semana vas a enterarte de un chisme o cotilleo demasiado fuerte que te morirás por compartir con alguien. Pero por mucho que digan por ahí, a ti si te dicen que no digas nada, no lo dices. Tendrás que luchar contra ese impulso y poner una cremallera cerrada en tu boca… Feliz semana, Géminis.



CÁNCER

Hay alguien de quién no tienes que fiarte a partir de esta semana. Llevas notando una vibra rara desde hace un par de días pero no sabes de donde venía. Hay una persona que no está siendo sincera, una persona que está yendo por la espalda diciendo y haciendo cosas. Aunque siempre haces caso a tu intuición, a veces prefieres confiar en la bondad de la gente y al final pasa lo que pasa. Ahora haz caso a tu intuición. Te cuesta creerlo Cáncer, pero sí, hay gente mala, hay gente capaz de hacer daño y de hacer que te vuelvas loco/a…

Esta semana haz caso a las señales, de verdad, Cáncer, te están intentando decir MUCHAS cosas. Es normal que esta semana te persiga un número en el ticket de las compras, en las matrículas de los coches, cada vez que miras la hora en tu teléfono. Busca el significado de ese número ángel y haz caso a lo que signifique para ti. Es hora de confiar mucho en ti, porque vales más de lo que crees. Estás saliendo de una época oscura, pero después de la tormenta siempre llega la calma.

Es posible que en tu hogar o en tu familia haya una situación que te genere un poco de tensión o ansiedad. Tú también eres una persona que se agobia antes de que las cosas pasen. Intenta verlo todo con perspectiva y no agobiarte en un vaso de agua que todavía ni siquiera se ha llenado completamente. Alguien cercano a ti necesita tu ayuda a full, Cáncer, así que no dudes en dársela. No hay nada que te haga sentir mejor que ayudar a quién más quieres.

Este lunes 11, Venus entra en tu compañero de agua Piscis y el ambiente se vuelve MUY romántico, Cáncer. Es normal que sientas que necesitas pasar más tiempo con tu love, que necesites un poquito más de cariño de lo normal. Pídelo, ¿por qué no lo haces? Venus en Piscis hará que se refuercen al máximo los vínculos que ya existen. Y si estás soltero/a, cangrejito, notarás mucha calma en tu interior, necesitas amor, pero no cualquier amor. Y gracias a este transito, tendrás la suficiente confianza en ti mismo para no regalar tu corazón a cualquiera. Que no te importe esperar… Feliz semana.



LEO

Cómo se nota que vuelves a estar en tu salsa, leoncito. Has vivido una especie de ‘parto’ en el que has parido todos los dramas, la mala vibra, los errores del pasado y esa negatividad. A partir de esta semana en tu vida solo están permitidas las cosas buenas, la paz, las energías bonitas y las personas que realmente ponen de su parte para tenerte cerca. Vas a ser muy exigente, pero con razón. No vas a pasar nada por alto y menos después de todo lo que has tenido que vivir.

Un Leo siempre aprende del pasado, de los errores, de las malas situaciones y sale a flote hacia delante. Esta semana tienes que cambiar el chip y empezar a ver las relaciones que han terminado como una oportunidad para hacer limpieza en tu vida y dejar fuera toda esa gente que no ha sido buena contigo. Hay que hacer hueco para gente nueva y para personas que sí que te merecen estar en tu vida.

Aunque estés en un buen momento, es cierto que tu carácter sigue estando ahí. Y encima ahora, no te callas cuando ves algo que no te gusta. Tu vibra es MUY buena, pero te sigue faltando cultivar un poquito de paciencia. ¿Qué pasa? Que la gente no te entiende. Estás bien, pero de repente se te cruza el cable y sacas el felino que llevas dentro. Tienes que aprender a contar hasta tres. ¿Qué te parece si te apuntas a una clase de yoga para calmarte, para aprender a respirar y estar relajado durante todo el día?

Estás súper centrado en el amor propio, Leo. Además este lunes, entra Venus en Piscis y te ayudará aún más a cultivar la relación que tienes contigo mismo. Esta semana lo único que necesitas es buscar tiempo para ti. Y es que, Leo, cuando cuidas y mimas el amor propio, todos los demás amores surgen solos. Si te sientes bien contigo mismo, te empezarás a sentir bien con los demás. Feliz semana.



VIRGO

Mira, Virgo, ahora que ha empezado marzo, tienes que obligarte con los nuevos comienzos esta semana. Sí o sí, en tu lista de prioridades, tienes que poner en espera todo lo que está pendiente para añadir un nuevo reto. Estás en un punto de tu vida en el que tienes que hacer algo diferente, algo que no hayas hecho nunca, algo que te ayude a salir de esa rutina en la que llevas metido desde hace milenios. Prueba con algún nuevo deporte, con algo nuevo en tus estudios, sal a buscar nuevas oportunidades laborales… Lo que sientas que va mejor contigo en este momento.

Aprovecha esta semana para no limitarte. Virgo, te exiges mucho a ti mismo y eso no te va a llevar a ningún sitio. Deja de pensar tanto en tus miedos. Si te reprimes o te quedas con lo seguro, estás perdiendo la oportunidad de conocer muchas cosas, de aprender otras muchas más. Si fallas, la lección está asegurada. No tengas miedo a lanzarte.

Es importante que empieces a dedicar un poco más de tiempo a tus relaciones, Virgo. Si tienes pareja, haz planes sencillos, cotidianos, como dar un paseo, cenar en vuestro restaurante fav. Cositas sencillas que os dan felicidad. Si no tienes pareja, haz lo mismo pero tú solo. Las citas con el amor propio son las mejores y estás MUY infravaloradas. Con tus amigos, no tengas miedo a ser tú quien proponga, quién busque algo. Tienes que obligarte a dedicar más tiempo al terreno de lo emocional, Virgo, siempre estás tan enfocado en el trabajo y en las responsabilidades que te olvidas un poco de la gente que hay en tu vida.

Recuerda que a veces una traición a tiempo es una decepción que te ahorras en el futuro. No te culpes ni te enfades contigo mismo. No malgastes tu tiempo pensando una venganza o la bronca que le vas a echar a esa persona. Ahora no, Virgo, tú estás en otro nivel. Demuéstralo y no caigan al nivel de los demás. Tú estás por encima. Feliz semana.



LIBRA

Te sientes como si te hubieras quitado un gran peso de encima, Libra. Estás siendo capaz de enfrentarte a muchos de tus miedos y te has dado cuenta de que eres capaz de ello y de MUCHO más. Por eso, esta semana no dejes que nada te limite y por una vez, empieza a creértelo. Libra, eres tan humilde que no te gusta hablar de tus cosas buenas, de tus virtudes, de lo que te hace ser especial. Pero j*der, ya toca poner sobre la mesa todas esas habilidades y empezar a valorarte por lo que eres.

El nivel de paz mental que tienes es hasta preocupante. Empezaste el año dándole mil vueltas a todo, cuestionándolo absolutamente todo. Y ahora, por un oído te entra y por otro te sale (no del todo, pero casi). Mantén esa paz mental y cuida mucho tu cabecita y tus pensamientos para que no pierdan la calma después de todo lo que te ha costado conseguirla.

Lo único que interfiere en tu paz mental ahora mismo es un poco tu vida social. Estás viendo con tus propios ojos que si no eres tú quién pone de su parte, la gente no quiere saber nada de vuestra relación. Y te está pasando desde con amigos súper cercanos hasta con gente con quién sólo te cruzas una vez al día. Es como que si tú no preguntas ‘¿qué tal?’, ellos son incapaces de preguntarte a ti. Mira, Libra, esta semana no prestes atención a la gente que no te la presta a ti. Tus sonrisas van a venderse muy caras a partir de ahora.

Intenta no ser muy duro con cierta persona que puede tener comentarios duros o hirientes contigo de manera inconsciente. Eres muy sensible y pueden molestarte muchos ciertos comentarios. Hay alguien cercano a ti que no está pasando por un buen momento y no es capaz de controlar lo que dice. No te lo tomes de manera personal. Antes de hacer un drama, háblalo o déjale su tiempo para que reflexione sobre lo que te ha dicho. Al final te terminará pidiendo perdón sin que tú se lo digas. Feliz semana.



ESCORPIO

Estás a mil cosas, pero ¿estás donde tienes que estar? Cuando te aburres o te sientes desmotivado, eres de lanzarte a mil proyectos diferentes. Eres una persona que no puede parar quieta. Pero luego, todo viene de golpe y ahí es cuando te arrepientes de haber tomado ciertas decisiones. Eso está pasando ahora, Escorpio. Que te está tocando apechugar con ciertas decisiones que tomaste en un futuro y ahora te vienen un poco mal. Pero eres Escorpio y has sacado adelante cosas peores a estas, así que no te agobies.

Es importante que dejes de actuar como si fueras el Karma en persona y le dejes a él que haga las cosas como tiene que hacerlas. Escorpio, no optes por la venganza, de verdad no merece la pena. Además, tienes tantas cosas en la cabeza que otra más solo hará que pierdas el tiempo. El Universo está de tu lado aunque no lo creas y cuando menos te lo esperes, recibirás ese mensaje de ESA persona pidiendo perdón. Tú confía en el Karma porque va a darte buenas noticias dentro de poco.

Tienes que sacar un poco de tiempo para tu vida amorosa, Escorpio, porque esta semana se vienen cositas. Venus entra en tu compañero de agua Piscis este lunes y hará que la pasión esté on fire. Esta vez será pasión con una mezcla de emoción y sensibilidad, eso que a ti te gusta tanto. Además, alguien de manera inesperada podría empezar a mostrar interés por ti. Escorpio, una persona que hasta ahora ha estado ignorándote va a empezar a enviarte señales de que le gustan. Te quedarás en shook.

Intenta pensar antes de actuar. A veces el estrés te juega una mala pasada y te lleva a tomar decisiones precipitadas. Cuando estás agobiado quieres solución a tus problemas lo antes posible y eres capaz de hacer lo que sea. Pero calma, Escorpio, esta semana calma. Feliz semana.



SAGITARIO

A ver, Sagitario, es cierto que no estás viviendo tu mejor momento. Si por ti fuera, ahora mismo estarías en una isla desierta, tomándote un buen cocktail y escuchando las olas del mar. Pero no se puede. Esta semana comienzas con una vibra diferente o al menos, tienes que obligarte a hacerlo. Siendo como eres, no dejas que nada te supere. Además, no puedes caer bajo, no puedes retroceder después de todo lo que has ido consiguiendo.

Puedes estar tranquilo, porque es la última semana que la temporada de Piscis. Hay una vibras tan raras que te sientes hasta raro en tu piel. Como si no fueras la misma persona de siempre, como si te sintieras incompleto. No puedes dejar que estas situaciones te superen, Sagi, por eso, esta semana vas a cambiar el chip, a sacar tu mejor sonrisa y a seguir adelante. La temporada de Aries, tu compañero de fuego, está a la vuelta de la esquina y viene para revolucionarlo todo.

A veces sientes que eres tú el único capaz de sacar los problemas de todo el mundo adelante. Si no fuera por ti, muchas cosas no estarían como están hoy. Pero, Sagi, esta semana tienes que dejar que los demás te echen una mano y sí, confiar en que ellos pueden solucionar los problemas como tú lo haces. Es importante que empieces a delegar tantas responsabilidades. No puedes irte a dormir todos los días con tantas cargas a tus espaldas. Al final sabes que no descansas como deberías…

En tu corazón, hay una persona que va a empezar a tener más importancia esta semana, Sagitario. De hecho, sentirás como si alguien empezará a formar parte de tu círculo más cercano, como si ya fuera de tu familia. No cierres la puerta a esos sentimientos, no dejes que tu lado más desconfiado empiece a pensar mal de esta situación. Si esa persona está ahí es porque se lo ha ganado… Feliz semana.



CAPRICORNIO

Lo único que quieres ahora es paz, Capri, de verdad que no quieres nada más. Quieres que la gente deje de acudir a ti cuando tengan un problema, quieres que te dejen tranquilo con tus responsabilidades, quieres que todo salga adelante sin tener que hacer un esfuerzo extra. Y parece que poco a poco, vas a tener esa paz que te mereces. Recuerda que todo empieza en tu cabecita. Si no estás a gusto con algo, no conseguirás estar en paz nunca. Esta semana tienes que obligarte a poner en off esas preocupaciones absurdas que ni siquiera sabes cómo solucionarlas.

Cuanto más quieres algo, más tarda en llegar. Es importante que hagas uso de tu paciencia característica y no te desesperes si no recibes esa noticia o esa llamada en el momento que tu deseas. Tener el teléfono en la mano todo el rato solo va a hacer que te impacientes más. Dejar lo que estás haciendo para sentarte a esperar no es lo que debes hacer. Distráete con otras cosas, sal, disfruta del aire libre, practica más deporte, pasa más tiempo con tus amigos. Esta semana cuanto menos tiempo pases en casa comiéndote la cabeza, mejor que mejor.

Llegan buenas noticias para tu cuenta bancaria esta semana, Capri, de la manu de Venus en Piscis. Recuerda que Venus no es solo el planeta del amor, también del dinero. Si tienes que hacer una inversión o si llevas tiempo teniendo pendiente una decisión relacionada con el dinero, esta semana es cuando debes lanzarte. Hay veces que hay que pensar menos en el dinero que te vas a gastar que en los resultados, en lo bien que te vas a sentir cuando tengas eso que necesitas.

No tengas miedo en usar tu intuición esta semana. Tú eres más de guiarte de tu razón, de tu inteligencia que de tus sentimientos. Y te cuesta decidir según dice tu corazón. Pero esta semana vivirás una situación que hará que te des cuenta de que tu corazón pocas veces se equivoca… Feliz semana.



ACUARIO

Acepta que a ti también te gusta que te cuiden, que te miden, que te abracen. Vas de frío por la vida pero en el fondo estás necesitando un abrazo sin tener que pedirlo. Es cierto que la temporada de Piscis está sacando tu lado más cariñoso a la luz, Acuario, y estás descubriendo partes de tu corazón y de tus sentimientos que pensabas que no existían en ti. Esta semana se te va a presentar una oportunidad que va a hacer que se rompan todos tus esquemas, Acuario, que cambie por completo el rumbo que tenías pensado para tu corazón.

El Karma esta semana está de tu parte. Sí, como lees, Acuario. Llevas mucho tiempo peleando, nadando contra corriente, lidiando con idiotas. Pero parece que al fin ha decido ir contigo y ayudarte a quitarte de encima todos los problemas y sobre todo, toda esa gente que solo está a tu lado para ponerte piedras. Esta semana vas a ver como a cada uno le llega lo que le toca. No le deseas el mal a nadie, eso NUNCA. Pero te ‘alegra’ ver como ciertas personas cada vez están más lejos de tu vida. Hay personas que cuando se van dejan un silencio y una paz que desearías tener siempre en tu vida.

El trabajo, tus proyectos y el dinero es importante en tu vida ahora, Acuario. Estás dejándote la piel para que salgan adelante ciertas ideas que sabes que son complicadas. Pero esta semana para un momento y mira todo lo que tienes, todo lo que has conseguido. A veces se te olvida agradecerte a ti mismo y al Universo por todo lo que ahora tienes en tu vida. Esta semana es más importante que te sientas orgulloso de todo lo que tienes que seguir manifestando más dinero.

Esta semana vas a notar que muchos de tus puzles empiezan a completarse, que los rompecabezas empiezan a tener sentido. Lo verás todo con mucha más claridad y por fin te lanzarás a tomar esa decisión… Feliz semana.



PISCIS

Estás en una pompa, Piscis, que no quieres que nunca se explote. Este año tu temporada ha sido súper intensa y has vivido cosas que JAMÁS olvidarás. Esta semana estás un poco de resaca emocional, intentando procesar todas esas cosas que han ido pasando. Quizás para los demás es una tontería, pero para ti, un signo tan emocional, tan sensible, todo esto significa mucho. Mira, para que no olvides nunca como te sientes ahora, esta semana agarra papel y boli y escribe cómo te sientes, cómo ha sido todo lo que has vivido. Para dentro de unos años leerlo y volver a sentirte como te sientes ahora.

Tienes la vista MUY puesta en tu futuro, Piscis, y eso puede resultar un poco estresante ahora. Está bien que planifiques, que tengas ciertas cosas preparadas, que vayas cerrando proyectos, pero si miras tanto en el futuro te olvidas de disfrutar lo que está sucediendo en el presente. A veces es mejor improvisar un poco que tenerlo todo hiper planificado para poder disfrutar.

Agárrate porque se vienen cosas MUY fuertes… Este lunes, Venus, planeta del amor, entra en tu signo y vas a tener la atención de más gente de la que te imaginas. Venus en tu signo va a darte un magnetismo increíble. Piscis, esta semana vas a estar con el guapo subido así que aprovecha esa gran oportunidad.

Si estás soltero/a, hay que empezar a mover hilos y pasar a la acción. No tengas miedo de proponerle una cita a tu ‘crush’ porque te aseguro que no vas a recibir un no por respuesta.

Si estás en una relación, esta semana las cosas van a ponerse súper intensas, hasta tal punto que quizás suenan campanas de bodas o surge el momento de dar un paso más en vuestra relación. Piscis, sea como sea, esta semana disfruta mucho de lo que tienes y estate preparado a todo lo que está por llegar porque NADA será malo. Feliz semana.