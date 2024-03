Escorpio

Tienes que empezar a entender que las relaciones no son perfectas, Escorpio, ni tan poco son lineales. Todo es un proceso. No siempre se está bien, ni tampoco siempre se está mal. Tú eres muy de extremos y en cuanto ves algo que no te gusta, ya estás pensando en mandar esa persona a la m*erda y sacarla de tu vida. Pero no, esta semana tienes que ser paciente, poner de tu parte para entender lo que está pasando y aprender que los problemas son buenos para las relaciones. Hacen que todo se fortalezca y te ayudan a conocer a esa persona.

Tienes mucha tensión acumulada en este momento de tu vida en el que estás, Escorpio. Tienes que evitar tomar decisiones precipitadas. Nada de hacer locuras o tonterías de las que después puedas arrepentirte. Ahora tienes que ser inteligente, más de lo normal. Y antes de hacer algo, pensarlo al máximo. Ver todas las ventajas, las consecuencias, tener en cuenta lo que puede salir mal. Esta semana se te plantearan oportunidades que de primeras, suenan increíbles. Pero hay muchas cosas que no te están mostrando… Ve por delante de ellos y no tengas miedo a decir que no.

Esta semana tienes que obligarte a empezar nuevos hábitos y a retomar esas rutinas que sabes que son tan buenas para ti. La salud mental va lo primero de todo. Para que tu cabecita esté bien, también tienes que cuidar lo que comes, lo que haces, lo que te mueves. Todo influye, Escorpio, recuérdalo y haz lo cambios que tengas que hacer.

Hay que hacer cambios en tu vida, cambios que tienen que ver contigo mismo, con tu interior. Deja de prestar tanta atención a lo que está pasando fuera y escúchate por una vez… Feliz semana.

Capricornio

Has tomado una decisión, Capricornio, y es la de seguir tu propio camino y el de nadie más. Tú vas a ser tu propio jefe y no vas a dejar que NADIE te mande o te diga lo que tienes que hacer. Esta semana tienes que obligarte a creer en ti mismo. Si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Comienzas con más fuerzas que nunca y lo primero que tienes que hacer es creértelo. Agarra las criticas, las envidias, los malos comentarios, mételos en el cajón de ‘me importa una m*erda’ y sigue hacia delante con la cabeza bien alta.

También tienes que poner de tu parte para dejar de ser tu peor enemigo. Es cierto que los demás no te lo han puesto nada fácil, pero tu lado oscuro está haciendo de las suyas. Esta semana se acabó lo de hundirte en tus propios fracasos. Hay que salir hacia delante como sea. Necesitas un chute de energía positiva, necesitas que algo venga a recordarte todo lo que vales. El martes el Sol entra en Aries y vas a tener esa motivación que tanto necesitas. Pero tendrás que poner de tu parte. Aquí nadie regala nada. Si de verdad quieres llegar lejos, vas a tener que trabajar.

En lo laboral, vas a tener conversaciones que te hagan abrir los ojos y darte cuenta de todo lo que tienes que cambiar antes de que sea demasiado tarde. No tengas miedo a aprender de tus errores y sobre todo, a aceptar que tú también te equivocas y no pasa nada.

En tus relaciones, esta semana vas a tener que poner límites, pero no a los demás, sino a ti mismo. Tu tiempo personal es MUY valioso y al final terminas siempre invirtiéndolo en cosas que ni van a darte de comer ni van a darte ese cariño que necesitas. Si quieres amor, tendrás que guardar tiempo para ello. Si no inviertes tiempo, no lo tendrás. Feliz semana.

Acuario

Tienes muchos frentes abiertos, Acuario, y antes de abrir otro más, es importante que te pares a organizar todo el caso que tienes entre medias. Has cambiado el chip, no quieres más bajones y necesitas tener la mente lo más distraída posible. ¿Qué pasa? Que quieres estar en mil sitios a la vez, quieres hacer todo lo que se pueda y más. Pero no se puede. Lo único que vas a conseguir es más estrés, más ansiedad al final del día. Esta semana tienes que pasar, ver qué es lo que realmente quieres e ir a por lo que más te importa. Hay que hacer un poco de criba de todos esos proyectos en los que te metes solo por aburrimiento, de todas esas cosas en las que te apuntas solo por no sabes decir que no.

Aunque no lo parezca, estás más emocional y más sensible que nunca. Mira que es raro en ti, pero sí, está pasando. Y es porque hay cierta persona que ha llegado a tu corazoncito y ha tocado tu fibra más sensible. Necesitas un abrazo, pero no de cualquier persona. Necesitas pasar tiempo con alguien, pero no con cualquiera. Esta semana, Acuario, no te quedes con las ganas y si te apetece, pídelo. Si quieres viajar al lado de esa persona, proponle hacer un viaje. Si tienes ganas de pasar tiempo de calidad con esa persona, díselo sin miedo.

Pero pase lo que pase, no te olvides de los que están siempre a tu lado. Esta semana recibirás un pequeño toque de atención que te despierte y te haga salir un poco de esa burbuja en la que vives últimamente. Tus amigos también son importante, tu familia requiere de atención. Acuario, eres consciente de que no se la estás dando tanto como te gustaría. Al igual que planeas cita con tu crush o tu pareja, también puedes planear una cita con ellos. Al final son la vitamina de tu día a día. Feliz semana.

Piscis

Eres una bomba de relojería emocional a punto de estallar, Piscis. Nadie se hace una idea de todo ese caos de emociones que hay dentro de ti. Estás súper sensible con todo lo que pasa a tu alrededor y todo es un mundo dentro de ti. Tampoco puedes guardártelo para ti porque si no vas a estallar en cualquier momento. Esta semana si tienes que gritar, grita. Si tienes que llorar, llora. Si necesitas desahogarte, llama a tu bestie y suelta todo lo que has acumulado durante tanto tiempo.

Eso sí, es importante que cortes ya con ese exceso de preocupación que tienes por el futuro, tanto el tuyo como el de los tuyos. Porque no está siendo sano para ti. Ya te estás poniendo en la situación de cosas que no han pasado y que no sabes ni siquiera si van a pasar o no. Necesitas que todo vaya más deprisa, necesitas respuestas y las necesitas YA, Piscis. Pero no van a venir cuando tu quieras. La incertidumbre te mata por dentro y por eso, esta semana tienes que intentar respirar hondo, vivir el presente y solucionar los problemas que AHORA estén en tu mano.

Tienes que ser más inteligente que nunca y cambiar lo que no te gusta. A veces vas detrás de un sueño y eres incapaz de recibir un ‘no’ por respuesta. Te encabezonas porque es tu sueño y porque quieres conseguirlo. Pero, Piscis, hay sueños que no van a cumplirse y no pasa nada. Vete a otros, vete a lo que de verdad esté en tu mano. Necesitas salir de cierto bucle del que te has obsesionado y del que no estás sacando nada.

Esta semana disfruta de las pequeñas cosas, de los pequeños momentos con los tuyos. No necesitas un ramo de flores para ser feliz. A ti con un mensaje ya te tienen. Disfruta de eso porque para ti ahora la felicidad está en lo que los demás no pueden ver. Feliz semana.

Leo

Es hora de hablar, Leo, y de decir todo lo que este tiempo te has estado callando. Decidiste cerrar tu boca porque tú no eres nadie para arruinarle la vida a nadie. Pero has estado guardando, poco a poco, has estado preparando tu estrategia y ahora estás listo para salir y destapar a esas personas que han estado intentando hundirte. No vas a pisar a nadie. Para brillar, a ti no te hace falta pasar por encima de nadie. Pero si que vas a cerrar bocas y vas a defenderte de toda la m*erda que te han estado echando. Y punto. Cuando a un león le atacan, él se defiende.

Es cierto que emocionalmente estás un poco raro. Te estás distanciando de ciertas relaciones que son importantes para ti porque tienes muchas dudas. Tus sentimientos están muy confusos y estás todo el día dándole miles de vueltas a lo que te pasa. Y no es porque esa persona haya hecho algo raro, es porque sientes que algo ha cambiado dentro de ti. Esta semana con la temporada de Aries todo se aclarará y al final todo quedará en una anécdota. Tu cabecita es así, a veces la entiendes y a veces te hace el lío.

A partir de este martes vas a notar como recuperas tu buena vibra, tu carácter optimista, como estás más alegre, divertido y con ganas de vivir más aventuras. Eso tiene explicación y se debe a que el martes el Sol entra en Aries, tu compañero de fuego. Esta semana pueden llegar a surgir muchas de esas locuras que te hacen sentirte vivo, Leo. Locuras relacionadas con un viaje, con una experiencia arriesgada. Sea lo que sea, no pongas excusas y lánzate a ello.

Esta semana van a surgir gastos inesperados, de esos que te hacen perder la paciencia y cabrearte. Pero no está en tu control, Leo, y lo único que podrás hacer será asumirlo y pagar. Corta el grifo de los gastos innecesarios esta semana por lo que pueda pasar… Feliz semana.

Virgo

No te gusta que te mareen, Virgo, no te gusta la gente que no va de frente y mucho menos, que un día opinen una cosa y otro día otra. De verdad, te desestabiliza mucho la gente así y esta semana tienes que poner límites. Tú siempre estás al pie del cañón pero los demás no lo están y eso no puede ser. Esta semana vas a cortarle el grifo a toda esa gente que se cree que puede hacer contigo lo que quiere. Se acabó, Virgo.

Esta semana el tiempo va a darte la razón y tú vas a quedarte súper en paz. Sabes de sobra que tú siempre llevas la razón, pero al final te da mucha tranquilidad ver que el tiempo está de tu lado, que el tiempo quita las máscaras a las personas y saca la verdad a la luz. A pesar de que has vivido cosas muy fuertes últimamente, ver que al final tú has tenido la razón todo el rato, te hará sentir que todo ha servido para algo. Virgo, esta semana vas a sentirte muy a gusto. Ahora más que nunca confías en el Karma y en ver cómo el tiempo pone a cada uno en su lugar.

Cuidado con esa falta de paciencia y con ese agotamiento mental. Al final hace que saltes con cualquier cosa. No es culpa de los demás, sino es culpa de esa falta de sueño que te hace estar bajo de energías y con poca paciencia para aguantar tonterías. Te piensas que son los demás quiénes te quitan la energía, pero eres tú que no prioriza lo importante. Esta semana intenta dormir esas 8 horas diarias y dormir de verdad. Desconecta del trabajo y de las responsabilidades.

Tu corazón necesita hacer borrón y cuenta nueva, Virgo, así que date tiempo. Esta semana es el momento perfecto para los nuevos comienzos y para empezar a valorar mucho más la soledad. Esta semana ahórrate ciertos dramas amorosos y prioriza el tiempo a solas. Feliz semana.

Libra

Cuando por fin tienes la paz mental que tanto buscas, empiezas a aburrirte porque no tienes nada en mente, Libra. Y eso es lo que está pasando ahora. Que ves que no hay planes en tu agenda, que no tienes nada en mente, que todo está demasiado en calma que te agobias. Estás en un punto en el que necesitas hacer cosas para tener la mente ocupada. No quieres perder tu valioso tiempo quedándote en casa comiendo techo. Y te sientes culpable por ello. Pero esta semana tienes que valorar más esa calma, esa paz, ese silencio. Libra, tienes algo que mucha gente pagaría por tener…

Si las cosas te molestan, tienes que intentar comunicarte y hablarlo, Libra. Muchas veces optas por tener una actitud fría y esperar a que sean los demás quiénes, por arte de magia, adivinen lo que han hecho mal. Está bien que seas frío y distante si algo te molesta. No hace falta ir de happy flower por la vida si no te apetece serlo. Háblalo y después enfádate si quieres, pero antes que la gente sepa qué es lo que te está pasando.

Esta semana vas a valorar mucho más las conversaciones que se tienen cara a cara que las que se tienen a través de WhatsApp o del teléfono móvil. Estás tan cansado de la gente que envía audios interminables… Prefieres tomar un café, que te cuenten sus penas, hablar de la vida, antes que tener una conversación vacía por WhatsApp. Estás en un punto en el que eres SÚPER reacio a las relaciones vacías y superficiales, Libra.

Esta semana la vibra cambia. El martes comienza la temporada de Aries y la vibra cambia por completo. Vas a recibir muy buenas noticias relacionadas con tu vida amorosa. Es el momento de valorar más a esas personas que tienen un huequecito en tu corazón. Y mira, Libra, no hace falta que sea San Valentín, Navidad o cualquier fiesta importante para tener un pequeño detalle. A veces importan más las sorpresas inesperadas que las que ya están planeadas. Feliz semana.

Cáncer

Cuando pones de tu parte es cuando empiezas a ver resultados, Cáncer. Y eso va a pasar esta semana. Que por fin vas a decidirte a cambiar el chip, a dejarte de tonterías, a centrarte en estar bien contigo mismo. Y ahí va a ser cuando empieces a ver que todo sale hacia delante. Hay que dejarse de tonterías e ir directamente a la raíz del problema. Si quieres que las cosas cambien, tienes que poner de tu parte. Y esta semana, no vas a dejar que nada se te resista.

Tienes un viaje en mente (o varios para ser más concretos). Estás en un punto en el que quieres expandirte, conocer cosas nuevas, necesitas ponerte a prueba y salir de tu zona de confort. Esta semana ponte a planificar todo lo que tengas pensado y a cerrar asuntos. No lo dejes para más tarde o al final te arrepentirás. Tienes muchos planes para este año, es mejor que no lo dejes en manos de nadie. Sé dueño de tus propias decisiones y no dejes que nadie marque el rumbo de tus viajes.

La temporada de Aries comienza este martes y trae buenas noticias en tu vida laboral. Esta semana tienes que mostrarte fuerte y seguro de ti mismo, porque alguien va a empezar a confiar en ti plenamente. Alguien va a recompensarte por todo el esfuerzo que estás haciendo y por lo duro que trabajas cuando te pones a ello. Ojo, porque la temporada de Aries también trae buenas noticias para esos Cáncer que están buscando un nuevo hogar o un nuevo miembro en su familia…

Esta semana protege mucho tu energía y no te fíes de las palabras de los demás. Si tienes que pringarte, te pringas. Todo sea por tu bien y por tu paz mental. Sobre todo, Cáncer, durante este fin de semana, no dejes que nadie te ponga de mal humor. Respira hondo, toma tus decisiones por tu cuenta. Tendrás que enfrentarte a una situación que te robará mucha energía. Tómate tu tiempo para recuperarla después. Feliz semana, Cáncer.

Sagitario

Estás en un punto en el que eres menos Sagitario que nunca. Estás pasando por una etapa un poco rara en la que ni siquiera te entiendes a ti mismo. Tampoco te entienden los demás y ESO es lo que está haciendo que estés como estás. Tú siempre haces un esfuerzo por entender, por ayudar, por echar una mano. Y cuando lo necesitas tú… SORPRESA, no hay nadie. A veces esperas que los demás sean como tú, pero, Sagi, es difícil encontrar a alguien con un corazón tan grande como el tuyo.

Esta semana tienes que ir más a tu bola, sin esperar tanto de los demás. Tienes miles de planes, miles de cosas que tienes pendientes por hacer y nunca haces por falta de apoyo de los demás. ¿Desde cuándo tú has esperado a que haya alguien que te siga el ritmo? Se acabó, Sagitario. No hace falta que te impongas, que eches la bronca a nadie. Agarra tus cosas y haz lo que te apetezca. Necesitas un poco de libertad, un respiro de todos los problemas, las responsabilidades, etc…

Si te sientes un poquito bajo de energías, puedes estar tranquilo, porque el martes el Sol entra en Aries y va a devolverte lo que te mereces… A partir de esta semana notarás que recuperas ese optimismo y buena vibra que tanto te caracteriza. Aprovecha esa energía para invertirla en TI y en nadie más, Sagitario. Se acercan buenas noticias relacionadas con un sueño que tienes pendiente. Sabes perfectamente a lo que me refiero… Es momento de ilusionarse.

No estás pasando por el mejor momento en tus relaciones. Hay mucha tensión. Hay personas que cada vez que hablan, te dan dolor de cabeza y te hacen sentirte molesto. Esta semana pon un poco de tu parte, piensa antes de hablar. No merece la pena montar un drama con personas a las que quieres de verdad… A veces tu paciencia desaparece y te cuesta contenerte las ganas de gritar cuatro cosas. Pero ahora controla tu lado más quejica, Sagi. Lo que de verdad necesitas esta semana es tiempo de calidad para ti mismo. Feliz semana.

Aries

Por favor, aparten y prepárense porque Aries esta semana viene para llevarse a todos por delante. Este martes comienza la temporada de Aries, del carnero, del primer signo del Zodiaco, del que siempre lleva la delantera a todos los demás, del que no se rinde bajo ningún concepto. Aries, esta semana va a ser MUY importante para ti. Llevas tiempo esperando ese chute de energía y ahora que el Sol estará en tu signo, no habrá nada ni nadie que se te resista. Aprovecha esta semana para quitarte de encima todo lo que te sobra y centrarte de una vez por todas en ti.

Vas a estar en tu salsa y vas a recibir muy buenas noticias esta semana, Aries. Como si por fin todos los astros se alinearan para quitarte todos los dramas de encima. Esta semana disfruta de cada momento y no te sientas culpable por envejecer… Puede que el paso del tiempo te haga estar un poco más nostálgico y preocupado pero sinceramente, Aries, las arrugas son sinónimo de felicidad. Hay que ver el paso del tiempo como una oportunidad para seguir cometiendo esas locuras que tanto te gustan.

Echas mucho de menos a alguien y más aún en estas fechas tan especiales. Hay una especie de vacío dentro de ti. Piensas que cuanto más tiempo pase, menos dolerá. Pero te estás dando cuenta de que es todo lo contrario. Hay que disfrutar también de echar de menos, de seguir teniendo en mente a esa persona…

Marte, tu regente, entra en Piscis este viernes… Utiliza tu intuición para detectar quien está a tu lado por puro interés y quién lo está porque de verdad quiere estarlo. Ahora que estás brillando, van a acercarse a ti muchas personas solo para aprovecharse de tu brillo. Aries, tienes que ser listo, más que ellos, y echar el cierre a la gente interesada… ¡Feliz semana y feliz temporada! A disfrutar de la Aries season.