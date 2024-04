Aries

Es normal que te sientas eufórico ahora mismo. Este lunes hay un eclipse solar en tu signo del Zodiaco. Es momento de renacer, de dejar atrás toda esa mierda que vienes acumulando en tu mochila desde hace tiempo. Aries, tienes que ponerte estricto contigo mismo y no seguir permitiendo ciertas actitudes y ciertos hábitos que son tóxicos para ti. Gracias a este eclipse vas a tener una especie de renacer increíble. Y sí, tu autoestima esta semana será envidiable. Tienes que potenciar al máximo todas tus virtudes, toda tu energía. Ese deseo que tienes en mente, ahora es el momento de ir a por él.

El eclipse puede dejarte un poco KO, como si te hubiera pasado un camión por encima. Es normal que a mitad de semana sientas que necesitas descansar más horas de lo normal. Tómate tiempo para ti. Si puede ser a solas, mejor que mejor. El eclipse traerá retos importantes en tu vida y es mejor cargar tus energías al 100% antes de ponerse a trabajar duro en ello.

Sí, Aries, aunque seas el guerrero del Zodiaco, tú también te cansas de tener que estar siempre al pie del cañón. Esta semana no buscas ser el más fuerte, el más inteligenteº, el mejor. Buscas PAZ, buscas que los demás te dejen tiempo para ti como sea. Estás en un punto de tu vida en el que no buscas ni status, ni dinero, ni amor, solo PAZ. Darías lo que fura por poder tener un botón de ‘silenciar’ en la vida real para poder poner en mute a ciertas personas.

Con Mercurio retrógrado esta semana es posible que vuelvan ciertas personas del pasado a intentar entrar en tu vida. Pero vas a tener que tomar la decisión de dejarles entrar o no. A pesar de todo, estás en un momento de bastante estabilidad… ¿Quieres echarlo todo a perder por una persona que ya te hizo daño? Reflexiona la respuesta… Feliz semana, Aries.



Tauro

Estás un poco cansado de vivir en un Mercurio retrógrado constante, Tauro… Sientes mucha carga a tus espaldas, pero esta semana tienes que poner un poquito más de tu parte. Están pasando cosas MUY buenas, estás entrando en una etapa muy buena de tu vida, pero tienes pensamientos muy oscuros que no te dejan ver el sol detrás de todo esto. Esta semana, por difícil que te parezca, pon un poco de tu parte. Intenta no quedarte en casa amargado mientras puedas estar haciendo algo al aire libre recargando a tope tus vitaminas.

Acumular tanto tus sentimientos y guardártelo todo para ti mismo hace que al final del día, cuando te metes en la cama para dormir, vuelve el insomnio a tu vida. Por mucho que hagas, por mucho que intentes cambiar tu rutina, si sigues guardándotelo todo para ti, por la noche va a ser imposible que descanses como a ti te gusta. Es importante que tengas una conversación con alguien de tu confianza. Con tu pareja, tu mejor amigo, tu hermano. Con quién te sientas más conectado, pero necesitas desahogarte un poco como sea…

La semana comienza con un eclipse. Sí, otro, pero esta vez es un eclipse solar. El eclipse te pide que te dejes de tonterías y que abordes de una vez por todas esas historias y experiencias del pasado que todavía, a día de hoy, no te dejan dormir. Si aprovechas la energía del eclipse para hacerlo, por fin conseguirás avanzar hacia ese punto que siempre te has propuesto. Sin duda, este eclipse para ti marca el inicio de un nuevo comienzo. Este lunes puede ser agotador, así que tómate tu tiempo para recuperarte de él…

Porque, Tauro, calienta que sales. Esta semana notarás una especie de transición. Como por fin logras empezar a salir de esa ‘mala racha’ y las vibes cambian por completo… Poco a poco, el sol se va acercando a tu signo y aunque esta semana, todavía no entrará en Tauro, lo hará la semana que viene. Ya vas notando su calorcito. Van a ir llegando las buenas noticias poco a poco, Tauro. Tan solo tienes que confiar más en ti y poner tu parte para atravesar ese bache emocional. Feliz semana, Tauro.



Geminis

Madre mía, Géminis, llevas una racha en la que no sales de una, cuando ya estás metido en otra. Parece que Mercurio retrógrado la ha tomado contigo y te es imposible tener un día libre. Tu salud lo está notando y te está diciendo que pares. Tu cuerpo te está enviando señales pero no le haces caso… Esta semana algo te hará parar de golpe y darte cuenta de que ese ritmo que estás llevando no es bueno para tu. No estás viviendo un buen momento de salud y todo es por el nivel de estrés que llevas encima.

Tus ánimo no están bien, tus defensas tampoco, tu mente está que no está y tú tienes una crisis existencial encima que no sabes cómo gestionar todo lo que está pasando. En lugar de seguir como si nada, de seguir dándole caña a tu cuerpo, tienes que PARAR, Géminis. Ver qué está pasando dentro de ti, ver qué es lo que necesitas, ordenar tus prioridades y después seguir. Lo sé, parece fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Lo tienes que hacer tú solo, sin ayuda de nadie, sin esperar que los demás estén a tu lado. Es un proceso por el que tienes que pasar a solas 🤍

Y sí, Géminis, tu corazón también necesita un poquito de tiempo a solas. Tanto si estás soltero/a como si estás en pareja, esta semana te vendrá bien pasar más tiempo con tus amigos o con tu familia. No pasa nada, no quiere decir que tengas que dejar a tu pareja y cortar con ella, para nada. Simplemente a veces hay que airear un poco la relación. Echar de menos también es sano. Y tú ahora necesitas ver un poco más allá.

Si estás soltero/a, tómate un descanso de tanto dating y tantas citas y valora más el tiempo que pasas con los tuyos. No te obligues a salir con gente con la que no te apetece.

Prepárate para las sorpresas que te tiene preparado el eclipse solar de este lunes 8 de abril, Géminis, sobre todo en lo laboral, se acercan nuevas oportunidades. Quizás te dejen un poco sorprendido, pero al final lo entenderás todo. Feliz semana.



Cancer

Cáncer, importancia a lo importante. Y punto. Estás muy agobiado por cosas que no merecen tanto la pena. Inviertes demasiada atención en el trabajo, en las responsabilidades, en hacer que ciertas personas (que ni te van ni te vienen) estén a gusto contigo. Y al final, todo eso, hace que te olvides de lo verdaderamente importante. Además, de tener un nivel de agobio encima que ni tú entiendes. Esta semana tienes una meta. Y es dejar las preocupaciones en el lugar que le pertenecen. Los dramas del trabajo, se quedan en el trabajo. Los dramas de tus amigos, se quedan en tu grupo de amigos. No te lleves nada a casa y mucho menos, te lleves las preocupaciones a la cama porque sino el insomnio estará garantizado. Y lo sabes.

Comienzas la semana estando un poco revolucionado, con tus emociones y tus pulsaciones yendo a mil por hora. Todo tiene explicación y se debe al eclipse solar de este lunes. Cuida mucho tu energía, sobre todo una vez que ya todo haya pasado. Este eclipse trae cambios en tu vida, sobre todo en tus relaciones. Estás dispuesto a dar un paso más (por pequeño que sea), pero no estás del todo seguro. Este eclipse te mandará una especie de señal para que lo hagas, para empezar a considerar de VERDAD ese compromiso con esa persona…

Cáncer, ahora es el momento perfecto para hacer esos cambios y para ponerse a trabajar en las metas que quieres conseguir en un futuro. Como todavía queda tiempo, lo vas posponiendo, pero al final te va a terminar pillando el toro. Deja de procrastinar y ponte a ello. Sabes que hay cosas que tienes que cambiar para conseguir la felicidad y sabes lo que tienes que cambiar pare llegar hasta ello así que adelante.

Esta semana cuidado con tu cuenta bancaria porque pueden llegar gastos o deudas inesperados. No te enfades si no depende de ti. A veces se gana y a veces se pierde. Esto es así. Feliz semana.



Leo

Necesitas buscar nuevos retos. Eres una persona que cuando no hay algo que le motive, se aburre y pierde el foco. Esta semana tu misión es encontrar algo nuevo que despierte tu motivación. Estás en paz y súper a gusto con la rutina que estás llevando, pero no quieres aburrirte de nuevo, Leo. Esta semana tu misión es buscar nuevos hobbies. Es importante que tengas tu mente centrada en algo para no dejar que las responsabilidades te ahoguen de nuevo.

Es normal que Mercurio retrógrado esté haciendo que te sientas un poco nostálgico, incluso triste en algunos momentos sin explicación alguna. Eso no quiere decir que esta semana vayas a perder tu energía. Simplemente que esta semana vas a tener momentos de bajón en los que no te expliques lo que está pasando. No te sientas mal y mucho menos culpable. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que gritar, grita. Si tienes que pasar una tarde entera con tu teléfono móvil en modo avión porque la gente te satura, pues hazlo, Leo.

Ya sabes que el Sol es tu planeta regente. Este lunes hay un eclipse solar en Aries que te va a influir bastante. Incluso, te replantearás hacer ciertos cambios en tus proyectos futuros. Este eclipse te va a revolucionar bastante por dentro y a despertar en ti nuevas ilusiones. La verdad es que estás en un punto de expansión enorme y no vas a dejar que nada te frene. El eclipse solar de Luna Nueva marcará un antes y un después en tu vida.

En tus relaciones, vas a empezar a replantearte poner límites allí donde no te sientes apreciado. Y haces bien, Leo. Tu corazón vale mucho más de lo que ellos se piensan. Puede que sea un trago duro, pero tienes que hacerlo. No puedes seguir dejando que haya personas que no te traten bien. No te mereces eso y mucho menos en el punto en el que estás ahora. Esta semana va a salir tu lado peleón a la luz. Feliz semana.



Virgo

Ahora tienes que ser selectivo y sí, pelear por lo que te mereces. Quieren tratarte como si fueras uno más, incluso como si formaras parte de las sobras y no es así, Virgo, tú eres mucho más que todo eso. No te quedes con lo primero que te ofrezcan para ganarse tu perdón. Esta semana tus segundas oportunidades se venden más caras de lo que ya están habitualmente. Es importante que no te rebajes al nivel de nadie. Tienes claros cuáles son tus objetivos y vas a ir a full a por ellos.

En lo emocional, si sientes que no estás listo para dar el paso o para dejar que esa persona entre en tu vida, no pasa nada. No te presiones a ti mismo. Es mejor quedarse como estás, disfrutar un poco más de la soledad, concentrarte en ti mismo y cuidarte al máximo. Si no estás seguro/a de lo que sientes por alguien, tómate tu tiempo para resolver tú mismo tus propias dudas. Esta semana puede que te sientas un poco mal por decirle ‘no’ a esa persona, pero recuerda que aquí la prioridad eres tú.

El eclipse solar de este lunes va a darte qué pensar, Virgo… Es momento de enfrentarse a ciertas heridas o miedos del pasado que todavía siguen aquí presentes. Sabes que hay asuntos que tienes pendientes y hasta que no te enfrentes a ellos, no vas a poder seguir con tu vida como a ti te gusta. Este eclipse pondrá la atención en ti mismo, en tus propias emociones. Siempre pendiente de todo lo demás, pero… ¿cuándo estás pendiente de ti?

Estás cansado de ver demasiada hipocresía por redes sociales. Lo peor de todo es que te enfadas contigo mismo porque te frustra pero no haces nada por cambiarlo. Esta semana es el momento perfecto para cerrarse Instagram un par de días y no sabes nada de nadie… Feliz semana.



Libra

Estás a la que saltas constantemente, Libra. La verdad es que tienes la paciencia más bien bajita para aguantar ciertas estupideces y tonterías. Esta semana tienes que tener cuidado con tu carácter. Aunque seas una persona pacífica, a veces llegas a un límite. Y ahora estás en ese límite. Esta semana cierra la boca si lo que tienes que decir no aporta nada más que drama. Esta semana cuenta hasta tres antes de mandar a esa persona a la mierda. ¿Que lo harías sin mirar atrás? Pues claro, Libra, pero hay que echar un poco el freno de mano…

En lo emocional es donde no tienes que cortarte. Si tienes algo que confesar algo, si tienes sentimientos que quieres gritar a los cuatro vientos, grítalos, Libra, siéntete libre. El eclipse solar en Aries de este lunes va a darte la fuerza que necesitas para decirle ESO a esa persona que tanto te gusta y a la que tanto quieres. Deja bien claro cuáles son tus miedos, tus inseguridades pero también tu cariño. Bajo el eclipse es el momento de abordar los problemas que tienes pendiente con tu pareja o incluso con tus amigos más cercanos.

Sí, Libra, va a haber buenas noticias para ti esta semana y tienen que ver con el dinero. Llevas una temporada un poco agobiada/o porque quieres tener cierta estabilidad y lo único que tienes son gastos. Pero de repente, verás que algo que no te esperas, va a darte sus frutos. Vas a recibir dinero de algo que no tenías en mente, pero mira, no hay bien que por mal no venga. Aprovecha para ahorrar o para invertir en lo que de verdad necesitas. Nada de gastar a lo loco.

Estás muy HARTO de la gente que critica sin conocer, que juzga porque se aburren y despiertan en ti tu lado más peligroso. Esta semana tu misión será llegar al domingo sin discutir con nadie, ¿crees que lo conseguirás? Habrá alguien que te lo ponga muy difícil pero lo mejor que puedes hacer es alejarte e incluso cancelar planes con este tipo de personas. Feliz semana, Libra.



Escorpio

Madre mía, Escorpio, por fin estás logrando salir de ese bucle de nervios y ansiedades constantes. Estás recibiendo MUY buenas noticias y eso se nota. De hecho, es posible que acabes de dar un paso más en ese proyecto de vida. Si todavía no lo has hecho, lo harás dentro de poco, pero sin duda alguna estás en el momento perfecto. Esta semana recuperas la calma porque te estás dando cuenta de que estás haciendo las cosas bien y no hace falta estar estresado y agobiado las 24 horas del día.

No te gusta ni un pelo la gente que toma confianzas enseguida y que no es capaz de respetar tus ritmos. Estás teniendo que lidiar con una persona a la que le has dado la mano y te ha agarrado el brazo entero. No quieres ser falso por no ‘desilusionar’ a esa persona, pero tampoco te gusta que la gente se aproveche de tu amabilidad. Esta semana vas a tener que poner un poco tierra de por medio, incluso ponerte un poco ‘firme’ en algunos momentos para que sepan donde están los límites.

El eclipse solar de este lunes va a ser súper heavy para ti (de manera positiva). Va a darte mucha más energía, incluso sentirás que es el momento de empezar algo de cero. Pero el eclipse también va a poner tu atención en ti mismo y en tu salud. Esta semana tienes que descansar un poco más y empezar a tener rutinas más estrictas. El eclipse va a traer cambios en la manera en la que inviertes tu tiempo. Hay que priorizar, está bien que inviertas tu tiempo en los demás, pero también estaría de lujo que lo invirtieras en ti.

En el amor, si estás en una relación, esta semana tu pareja te va a necesitar más de lo normal y tú vas a estar ahí para darle lo que necesita. Aprovecha ese ‘bajón’ por el que está pasando para reforzar al máximo la relación. Feliz semana.



Sagitario

Aunque de normal eres la persona más optimista del mundo, ahora tienes que serlo aún más, Sagitario. Esta semana vas a recibir noticias que pueden dejarte un poco bajo de ánimos, pero tú, vas a hacer todo lo posible por ver el lado bueno de todo lo que está pasando. No te vengas abajo si escuchas algo que sale de tus planes o algo que no te esperabas. Puede que sea como un jarro de agua fría, pero al final, todo tiene su por qué.

Esta semana tienes que ser más fuerte que todo tu entorno. No puedes venirte abajo porque eres un pilar fundamental para la gente que te rodea. Es obvio que podrás tener tus momentos de bajón, en los que te permitas desconectar y desahogarte, pero intenta que no sea cerca de esa gente que no está pasando un buen momento. Tu sonrisa da ánimos a muchas personas, Sagi, eres como ese rayito de sol que entra por la ventana por las mañanas.

Aunque no lo sepas, puedes ser persona vitamina para alguien muy importante para ti. Pero aún así, que no se te olvide que lo primero es el respeto. Puedes entender que no estén pasando por un buen momento, pero tú también tienes tus días. Esta semana no pases por alto las faltas de respeto de NADIE. Está bien que seas su apoyo, que contigo tengan más confianza que con nadie, pero no por eso pueden tratarte como les de la gana. Sagitario, esta semana no dejes que nadie te trate mal, por mucha tensión que haya en el ambiente o por lo que sea. No es no.

A nivel trabajo y estudios esta semana vas a encontrar un poco de liberación esta semana. Y eso va a ser para ti como encontrar un oasis en medio del desierto. Hay ciertos asuntos que se van a ir colocando y te darás cuenta de que no está todo perdido. Pero, Sagitario, tiene que salir de ti lo de hacer un break y mirar hacia otro lado. Mira, esta semana es mejor tener paz que tener razón. Ese debe de ser tu lema de vida estos días.

En el amor, esta semana el eclipse solar en Aries de este lunes trae cambios en tu corazón. De repente, hay cierta persona a la que puedes empezar ver atractiva sin esperártelo. Vas a replantearte muchas cosas, incluso planes de futuro que ya tenías cerrados, ahora pueden cambiar. Si estás en una relación, vas a empezar a explorar nuevos caminos, tanto el de abrir esa relación o comprometerte para siempre… Feliz semana.



Capricornio

Vas a tener que hacer ciertos cambios, porque te estás dando cuenta de que tu salud no para de enviarte mensajes diciendo que algo va mal. No entiendes qué está pasando dentro de tu cuerpo, pero las cosas no están saliendo como querías, Capricornio. Está siendo una temporada MUY rara, en la que estás recibiendo noticias que nunca te esperarías, pero tienes que seguir adelante y entender que hay ciertas cosas que pasan porque tienen que pasar y punto. Tampoco hay que darle 1500 vueltas a las cosas.

También entiende que estamos en Mercurio retrógrado y si sientes que todo es demasiado negativo, se debe a eso. Esto es una temporada, una racha que tiene principio y fin. Y sí, puede que estas semanas sean muy pesadas e intensas, pero recuerda que todo pasará antes de lo que te imaginas.

Este lunes hay eclipse solar y por lo tanto, Luna nueva. Este eclipse te llevará a pensar en cómo inviertes mejor tu tiempo y tu dinero. No puedes seguir perdiendo oportunidades por no tener tiempo ni dinero para ellas. Gracias al eclipse solar, se despertarán en ti las ganas de dar un paso importante, de arriesgar un poco más y sobre todo, de no quedarte como estás. Llevas tiempo teniendo la sensación de que no estás aprovechando las oportunidades que te da la vida y eso es algo que tienes que cambiar.

¿Hace cuanto no inviertes tiempo en ti? ¿Hace cuanto dejas de hacer lo que quieren lo demás y haces lo que quieres tú? Responde, Capri, porque seguro que es hace mucho. Esta semana, después de todo lo que has vivido últimamente, necesitas más tiempo para ti. Y si, vas a tener que decir que no a ciertos planes que te propongan. Pero es que necesitas dejar de dejarte llevar por la corriente y empezar a hacer lo que te apetece solo a ti. Feliz semana, Capri.



Acuario

Esta semana no tengas miedo de bloquear por completo a esas personas que están acabando con la poca paz mental que te queda, Acuario. Mira que eres una persona independiente, que siempre va a su bola, pero estás en un punto, en el que no sabes qué ha pasado, pero te has visto metido en unos dramas que no te corresponden. Acuario, cuidado con dar oportunidades a gente del pasado para que vuelvan a arruinar tu vida. Ya lo hicieron una vez y no puedes permitirte que lo vuelvan a hacer dos.

Estás pasando por muchas situaciones incómodas con gente que no es de tu agrado, sobre todo en el trabajo. Estás acumulando mucha tensión por culpa de los demás, pero ahora tienes que ser inteligente y súper maduro. Otras veces lo que harías sería asumir, esconderte y huir. Pero ahora tienes que plantar cara y hablar las cosas que no te gustan o que no son para ti. Acuario, no te calles si algo no te gusta, no te calles si ves alguna injusticia. Si lo haces, al final la bola será mucho más grande. No puedes seguir dejando que te agobien tanto los demás.

El eclipse solar de este lunes viene para recordarte que en los momentos en los que no lo estés pasando del todo bien, tienes que apoyarte en tu familia al máximo. Los eclipses suelen ser momentos muy estresantes, así que en lugar de atraer más estrés, intenta pasar más tiempo con tu gente, reunirte con esas personas con las que no molestan los silencios incómodos y con quién puedes ser tú mismo en todo momento.

Esta semana, en el amor, tendrás que dejar de romantizar ciertas situaciones que de romántico tienen más bien poco. No busques excusas a comportamientos que tienen ciertas personas que no son sanos para una relación… Acuario, la vida real es diferente a las películas que ves. Sé inteligente por favor. Feliz semana.



Piscis

Tienes que empezar a asumir que lo que te pasa a ti no siempre es culpa de los demás, Piscis. A veces que es culpa tuya, otras veces será de los demás y otras, simplemente, de nadie. No busques siempre quién ha sido el culpable. Esta semana deja las cosas como están, soluciona los problemas como puedas y sigue adelante. A veces eres capaz de hacer un drama para buscar quién es el culpable y no merece la pena. De verdad, Piscis.

Cuidado con la confianza porque a veces es cierto que da asco. Estás pasando por un momento emocional un poquito inestable. Y cuando estás mal, no conoces los filtros. Cuando tienes confianza con tu gente, no entiendes cuáles son los límites. Y mucho menos si estás pasando por un momento complicado… Pero, Piscis, tienes que entender que también puede estar siendo complicado para los demás, así que, cuida tus palabras, sé amable con ellos al igual que tú quieres que lo sean contigo.

La semana comienza bastante intensa con el eclipse solar en Aries. Es normal que te sientas como inestable, como con ganas de gritar pero a la vez de dormir 12 horas seguidas. Este eclipse marca el comienzo de algo nuevo, de algo especial, el eclipse trae una oportunidad debajo de su brazo que no te esperas. Piscis, es el momento perfecto para manifestar lo que quieres de tu futuro, para escribir en un papel cuál es tu plan para estar más cerca de que se haga realidad.

En el amor, esta semana vas a tener que enfrentarte a ciertas verdades que has estado evitando por no hacer daño a tu corazón, pero cuanto antes lo hagas, menos dolerá al final. Esto es como cuando hay que arrancar una tirita, cuanto más rápido se haga, mejor que mejor. Feliz semana, Piscis.